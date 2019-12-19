Goods.ru создал консультационный совет во главе с Марком Завадским

Маркетплейс goods.ru создал консультационный совет для независимой оценки результатов работы и внешней экспертизы по стратегическим инициативам компании. Возглавит совет экс-руководитель дирекции по развитию экосистемы «Сбербанка» SberX и директор Alibaba Group в России Марк Завадский.

В состав совета помимо Марка Завадского вошли ещё несколько человек:

Илья Айзен, сооснователь и генеральный директор Flocktory;

Эльдар Вагапов, генеральный директор и член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс»;

Андрей Губанов, операционный директор m_mobile Группы «М.Видео-Эльдорадо»;

Александр Тынкован, основатель и президент Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Консультационный совет не является органом управления и призван помогать акционерам и менеджменту маркетплейса во всесторонней оценке результатов работы компании, реализации стратегии и поиске новых источников роста.

«Привлечение независимых экспертов рынка на постоянной основе для консультаций топ-менеджмента и акционеров — один из элементов здоровой системы корпоративного управления. „М.Видео“ использовала такую практику задолго до выхода на IPO, создав advisory board, в который вошли директора с опытом работы на топ-позициях в зарубежных розничных компаниях и в компаниях-производителях, и история развития ритейлера доказала эффективность такого подхода. В публичном бизнесе эту роль исполняет совет директоров, но в отличие от последнего консультационный совет не входит в юридическую структуру управления компанией. Эксперты дают рекомендации по развитию бизнеса, помогают акционерам и менеджменту всесторонне оценить результаты работы, планируемые действия и учесть максимум рисков. Я очень рад, что консультационный совет возглавил Марк Завадский, его опыт развития глобального маркетплейса будет, без сомнения, полезен компании», — отметил основатель и президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

«Консультационный совет — это возможность владельцам и менеджменту компании на постоянной основе привлекать внешнюю экспертизу без необходимости строить сложную корпоративную структуру на стадии быстрого развития бизнеса. Внешние консультанты позволяют взглянуть на бизнес с разных сторон и дают более широкие возможности для построения диалога с рынком и новых партнёрств. В ближайшее время мы планируем усилить совет несколькими сильными профессионалами с экспертизой, необходимой goods.ru на текущем этапе развития бизнеса», — заявил Марк Завадский

Марк Сергеевич Завадский окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ, с 2004 года работал в Гонконге корреспондентом РИА «Новости» и журнала «Эксперт». Создал в Гонконге консалтинговую и PR-компанию Asia to Go. С августа 2014 года возглавил AliExрress в России и СНГ и Alibaba Russia. В апреле 2018 года г-н Завадский занял пост вице-президента Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам и руководителя дирекции по развитию экосистемы «Сбербанка» SberX, который покинул в середине 2019.