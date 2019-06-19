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Логистика RSS

Goods.ru запустил доставку крупногабаритных товаров в Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Маркетплейс goods.ru, входящий в группу компаний «М.Видео-Эльдорадо», запустил курьерскую доставку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь жители северной столицы могут заказывать крупногабаритные товары: бытовую технику, мебель, автотовары и многое другое. Габаритные характеристики в данном случае схожи с теми, что действуют при доставке по Москве: сумма трех измерений не должна превышать 350 см, а вес — 80 кг.

Всего на Санкт-Петербург и ЛО у goods.ru сейчас приходится 4,5% от всех заказов, с введением курьерской доставки компания планирует увеличить этот процент. При этом стоимость доставки составит 1 рубль при заказе на 1000 рублей и более. Оплачивать заказы больше половины петербуржцев (54%) предпочитают банковской картой на сайте.

Общая доля заказов за последний год, включающих в себя крупногабаритные товары, составляет 7%. Самыми популярными товарами из крупногабарита являются:

  1. Автомобильные шины
  2. Стиральные машины
  3. Телевизоры
  4. Холодильники
  5. Свободные веса
  6. Наполнители для кошачьего туалета
  7. Триммеры для травы
  8. Плиты для кухни
  9. Газонокосилки
  10. Детские автокресла и бустеры

«Наша логистика научилась работать с крупногабаритом в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО. Мы не будем на этом останавливаться и готовимся к подключению доставки крупногабаритных товаров и в другие города России» — комментирует Руслан Зиганшин, руководитель управления логистики goods.ru.

Автор: Анна
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