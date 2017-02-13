Google AdWords полностью отключает показатель «Клики с конверсиями»

Команда Google AdWords сообщила о том, что в марте 2017 года полностью будет отключён показатель «Клики с конверсиями». Точная дата отключения будет озвучена дополнительно.

В сентябре 2016 показатель стал недоступен для выбора в качестве типа конверсий для оптимизации ставок, а параметр «Тип конверсии для оптимизации» был удалён из настроек сервиса. Для оптимизации ставок теперь используется показатель «Конверсии».

Представители Google отмечают, что за последние несколько лет возможности отслеживания конверсий значительно расширились. Сейчас в столбце «Конверсии» учитываются все конверсии, полученные после клика по объявлению. Многие рекламодатели отслеживают эффективность объявлений, ориентируясь на этот показатель. Для упрощения работы с отчетами, Google решил удалить концепцию кликов с конверсиями.