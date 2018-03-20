Google будет продвигать товары в поиске за процент от продаж

Google запустит платный сервис Shopping Actions, который позволит ритейлерам продвигать свои товары в результатах поиска за процент от продаж. Об этом пишет Reuters.

Компания уже договорилась о сотрудничестве с Walmart, Target, Home Depot, Costco и Ulta Beauty на условиях оплаты процентов с уже совершённых покупок. Google будет показывать их результаты первыми в выдаче по запросам «Где это купить?». Поисковик не станет маркировать эти ссылки как рекламные.

Помимо поисковой выдачи с компьютеров и смартфонов, Google покажет оплаченные результаты с товарами ритейлеров при поиске с помощью голосового помощника Google Assistant и в сервисе для покупок Google Express.

На первом этапе система будет доступна только ритейлерам в США. О планах по расширению сервиса в компании не сообщили.

По словам опрошенных агентством экспертов, сейчас большинство запросов о товарах в Google заканчиваются покупками на Amazon. Сервис Shopping Actions, по их мнению, создаётся именно для конкуренции с крупнейшим в мире онлайн-магазином.