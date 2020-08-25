Google добавил новые способы отображения товаров в выдаче для ритейлеров

Google расширил функциональность карточек активности для удобной пользовательский навигации, сделав карусель из товаров, вакансий и рецептов. Лучший способ для ритейлеров попасть в такую выдачу — использовать разметку Schema.org или Google Merchant Center. Помимо этих разметок, Google также может включить в поиск и остальной контент ритейлера. Это сделано для покупателей, чтобы гарантировать им широкий спектр поиска товаров. А для того, чтобы контролировать выдачу самому ритейлеру, Google подготовил несколько мета-тегов по управлению выдачей.

Мета-тег «nosnippet» полностью удаляет текстовый и графический фрагмент кода из результатов поиска Google и любого бесплатного листинга.

Мета-тег «max-snippet:[number]» позволяет указать максимальную длину фрагмента для отображения в выдаче. Если структурированные данные будут превышать её пределы, страница будет удалена из листинга.

Тег «max-image-preview:[setting]» позволяет настроить предварительный просмотр изображений на странице при помощи команд «нет», «стандартный» или «большой».

HTML-атрибут «data-nosnippet» позволяет указать тот раздел на странице, который не должен быть включён в предварительный просмотр выдачи Google. При применении к определенным атрибутам (цена, рейтинг, изображение) можно удалить текстовый или графический фрагмент кода для страницы и также удалить его из листинга.

Данные теги не действуют на информацию, распространяемую через Schema.org или Google Merchant Center. Однако ограничение по поиску никоим образом не повлияет на ранжирование результатов.