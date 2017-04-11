+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Google добавил «Похожие товары» в поиск по картинкам

В результатах поиска по картинкам Google на мобильных устройствах появилась новая функция – «Похожие товары» (Similar Items).

Теперь при поиске похожих изображений Google может показать подходящие фото товаров из мест, в которых пользователи могут их приобрести.

Новая функция работает на базе технологии машинного зрения. Она идентифицирует товары среди изображений определённой тематики и показывает релевантные фото пользователю.

В настоящее время поддерживаются такие категории товаров, как сумки, солнцезащитные очки и обувь. В ближайшие месяцы этот список будет расширен.

Чтобы товары были включены в результаты поиска по похожим картинкам, на страницах сайта нужно использовать разметку schema.org/Product. У товара должны быть указаны такие свойства, как название, изображение, цена и валюта, а также данные о его доступности.

Для проверки корректности микроразметки рекомендуется использовать соответствующий инструмент Google.

Увидеть свои изображения в результатах поиска по картинкам можно с помощью команды «site:вашдомен.com». Повторная индексация сайта может занять до недели.

 

Напомним, что в мае 2016 года Google официально запустил показ PLA в поиске по картинкам. На мобильных устройствах они отображаются в формате карусели над результатами органической выдачи.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

7 апреля / Комментарии
Google назвал дату запуска кросс-девайс ремаркетинга

Google назвал дату запуска кросс-девайс ремаркетинга

15 мая 2017 года, списки ремаркетинга в Google Analytics начнут использовать данные авторизированных пользователей. Об этом сообщает Marketing Land.

далее →

7 апреля / Комментарии
На Wildberries появился сервис доставки бритв Gillette

На Wildberries появился сервис доставки бритв Gillette

Gillette объявляет о партнерстве c одним из крупнейших интернет-магазинов Wildberries и запускает удобный сервис по доставке сменных кассет на дом для мужчин в тот момент, когда возникает потребность поменять лезвия.

далее →

4 апреля / Комментарии
Онлайн-супермаркет «Перекрёсток» начинает обслуживать первый миллион московских домохозяйств

Онлайн-супермаркет «Перекрёсток» начинает обслуживать первый миллион московских домохозяйств

X5 Retail Group, одна из крупнейших мультиформатных розничных российских компаний, продолжает пилотный запуск онлайн-супермаркета «Перекресток». Заказать доставку товаров на сайте сети супермаркетов с 4 апреля могут все жители Юго-Запада г. Москвы и некоторых городов Подмосковья, близких к ЮЗАО. В зоне тестирования онлайн-супермаркета находится порядка 1 млн. домохозяйств. Жители других административных округов Москвы, а также ближайшего Подмосковья, получат возможность пользоваться сервисом в течение 2017 года.

далее →

4 апреля / Комментарии
Почему в картинках для классических объявлений Яндекс.Директа не нужны логотипы и буквы

Почему в картинках для классических объявлений Яндекс.Директа не нужны логотипы и буквы

Команда Яндекс.Директа рассказала, почему пользователям не нужны логотипы и буквы в изображениях для классических объявлений.

далее →

30 марта / Комментарии
В «Одноклассниках» появились витрины интернет-магазинов

В «Одноклассниках» появились витрины интернет-магазинов

«Одноклассники» тестируют возможность продажи товаров и услуг магазинами внутри соцсети. Уже сейчас можно заказывать фильмы и сериал Megogo и ShowJet, покупать товары из «Спортмастера», MediaMarkt, Clarins и других брендов.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!