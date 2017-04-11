Google добавил «Похожие товары» в поиск по картинкам

В результатах поиска по картинкам Google на мобильных устройствах появилась новая функция – «Похожие товары» (Similar Items).

Теперь при поиске похожих изображений Google может показать подходящие фото товаров из мест, в которых пользователи могут их приобрести.

Новая функция работает на базе технологии машинного зрения. Она идентифицирует товары среди изображений определённой тематики и показывает релевантные фото пользователю.

В настоящее время поддерживаются такие категории товаров, как сумки, солнцезащитные очки и обувь. В ближайшие месяцы этот список будет расширен.

Чтобы товары были включены в результаты поиска по похожим картинкам, на страницах сайта нужно использовать разметку schema.org/Product. У товара должны быть указаны такие свойства, как название, изображение, цена и валюта, а также данные о его доступности.

Для проверки корректности микроразметки рекомендуется использовать соответствующий инструмент Google.

Увидеть свои изображения в результатах поиска по картинкам можно с помощью команды «site:вашдомен.com». Повторная индексация сайта может занять до недели.

Напомним, что в мае 2016 года Google официально запустил показ PLA в поиске по картинкам. На мобильных устройствах они отображаются в формате карусели над результатами органической выдачи.