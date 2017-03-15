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Google добавил в Gmail функции отправки и приёма денег

Монетарный сервис Google, который называется Google Wallet, существует с 2013 года, но особо широкого распространения он до сих пор не получил. Если вы используете платные сервисы Google, у вас наверняка есть свой Wallet, через который и производится оплата. Сегодня компания запустила новую фичу в рамках интеграции Google Wallet и Gmail. Теперь пользователи имеют возможность отправлять и получать деньги прямо в почтовом сервисе, причём работает связка и для тех, у кого нет почты @gmail.com.

Сам процесс напоминает отправку файлов в письме. Собственно, для того, чтобы отправить или запросить деньги, необходимо нажать ту же иконку – скрепку, – и выбрать, что вы хотите сделать: прикрепить файл, отправить деньги или запросить их у получателя вашего письма. На смартфонах достаточно иметь только приложение Gmail, установка Google Wallet необязательна.

Пользователям также предоставляется возможность сразу перенаправлять получаемые через Gmail деньги на свой банковский счёт. Ни о какой комиссии (пока) речи не идёт.

Работает новая фича в вебе, на Android и только в США. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что решение о дальнейшем развитии системы денежных переводов в рамках Gmail будет принято на основе собранных в течение некоторого времени данных.

Автор: Vyacheslav Vityuk
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