Google и ритейлер Ivyrevel создадут индивидуальные платья на основе персональных данных

Компания Google и шведский интернет-магазин женской одежды Ivyrevel, который входит в H&M Group, создали новое приложение Coded Couture, которое создает индивидуальные платья на основе персональных данных.

«Мы собираемся изменить индустрию моды, перенося личность клиента в процесс проектирования с помощью технологии передачи данных», — заявил Александр Субосик, соучредитель онлайн-магазина женской одежды Ivyrevel.

Coded Couture использует Google для моментального снимка API, который позволяет приложению пассивно наблюдать за ежедневной активностью пользователей и их образом жизни. Он собирает следующую информацию: местоположение, какой вид деятельности предпочитает пользователь (ходить, сидеть, кататься на велосипеде, бегать), а также погоду в этом регионе.

Приложение узнает все о вас за неделю, а потом разрабатывает уникальное платье Ivyrevel с использованием технологии Google. Платье создается с уникальным рисунком, персонализируя все: от материала и силуэта до деталей и вышивки, используя историю приложения.

Разработчики утверждают, что предлагаемый дизайн платья будет со временем меняться, исходя из изменений пользовательской активности и погоды.

Приложение будет доступно для покупки на сайте Ivyrevel. Сейчас оно находится на стадии тестирования, но разработчики утверждают, что запустят бета-версию для Android уже в этом году. По предварительным данным, одно платье будет стоить $99.