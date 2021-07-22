Google и YouTube позволят пользователям совершать покупки прямо внутри сервисов

Google и принадлежащий компании сервис YouTube представили новые функции для шопинга в интернете. С 21 июля Google будет показывать товары, которые ищет пользователь, в разделе «Покупки» — там соберут предложения от разных онлайн-магазинов, говорится в блоге компании.

Начиная с октября пользователи, совершающие покупки в поиске Google, смогут просматривать самые популярные предложения от крупных продавцов, например, к «черной пятнице» или «Киберпонедельнику» — они также появятся в специальном разделе. Новая функция пока доступна только в США.

Все промоакции и предложения, загруженные продавцами в Merchant Center, будут автоматически отображаться на главной странице при поиске товаров, независимо от того, размещает компания рекламу в Google или нет. Предложения будут ранжироваться на основе таких факторов, как размер скидки, популярность продукта и продавца и многих других. Функция заработает в ближайшие месяцы.

Также компания объявила об успешном бета-тестировании функции «Продукты в этом видео» на YouTube, которое она запустила в марте этого года. Теперь она появится в прямых трансляциях избранных авторов и брендов. В течение года инструмент будет доступен для большего числа блогеров.