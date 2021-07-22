+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Google и YouTube позволят пользователям совершать покупки прямо внутри сервисов

Google и принадлежащий компании сервис YouTube представили новые функции для шопинга в интернете. С 21 июля Google будет показывать товары, которые ищет пользователь, в разделе «Покупки» — там соберут предложения от разных онлайн-магазинов, говорится в блоге компании.

Начиная с октября пользователи, совершающие покупки в поиске Google, смогут просматривать самые популярные предложения от крупных продавцов, например, к «черной пятнице» или «Киберпонедельнику» — они также появятся в специальном разделе. Новая функция пока доступна только в США.

Все промоакции и предложения, загруженные продавцами в Merchant Center, будут автоматически отображаться на главной странице при поиске товаров, независимо от того, размещает компания рекламу в Google или нет. Предложения будут ранжироваться на основе таких факторов, как размер скидки, популярность продукта и продавца и многих других. Функция заработает в ближайшие месяцы.

Также компания объявила об успешном бета-тестировании функции «Продукты в этом видео» на YouTube, которое она запустила в марте этого года. Теперь она появится в прямых трансляциях избранных авторов и брендов. В течение года инструмент будет доступен для большего числа блогеров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 июля / Комментарии
Ozon идет в готовую кулинарию

Ozon идет в готовую кулинарию

Сервис доставки здоровой еды justfood объявил о начале продаж своих блюд на Ozon. Оба бренда ожидают, что это будет полезное сотрудничество.

далее →

21 июля / Комментарии
TikTok запустил формат нативной рекламы для брендов Spark Ads

TikTok запустил формат нативной рекламы для брендов Spark Ads

TikTok запускает новый рекламный формат - Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда.

далее →

20 июля / Комментарии
Яндекс.Директ представил мобильный интерфейс Мастера кампаний

Яндекс.Директ представил мобильный интерфейс Мастера кампаний

У Мастера кампаний Яндекс.Директа появился мобильный интерфейс. Теперь рекламодатели смогут запускать кампании откуда угодно и в любое время.

далее →

16 июля / Комментарии
Одноклассники запустили реферальную программу в маркетплейсе товаров

Одноклассники запустили реферальную программу в маркетплейсе товаров

Социальная сеть Одноклассники запустила первую реферальную программу в совместном маркетплейсе товаров с AliExpress Россия. Пользователи смогут получать скидки за приглашение друзей на витрину маркетплейса и совершать выгодные покупки в сервисе «Товары» в ОК.

далее →

15 июля / Комментарии
Яндекс.Маркет покажет товары в интерьере через дополненную реальность

Яндекс.Маркет покажет товары в интерьере через дополненную реальность

Товары на Яндекс.Маркете можно будет рассмотреть со всех сторон ещё до заказа и доставки. Для этого маркетплейс добавил в своё приложение просмотр их трёхмерных моделей. Это позволит посмотреть в режиме дополненной реальности (AR), как товары впишутся в окружающую обстановку.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!