Google инвестирует $550 млн в JD.com

Компания Google инвестирует $550 млн в китайский интернет-магазин JD.com, конкурента маркетплейса AliExpress. Об этом сообщает Reuters.

В компании указали, что инвестиции помогут расширить партнерские отношения, включая продвижение товаров JD.com в торговом сервисе Google. Поддержка компании также поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая и увеличить свое присутствие на европейском и американском рынках, указали в Google.

JD.com во многих странах является второй по популярности площадкой с китайскими товарами. JD.com — это классический интернет-магазин с собственными складами и товарными запасами, а не маркетплейс наподобие AliExpress.

Согласно информации iResearch Consulting Group, в Китае крупнейшим интернет-магазином является Tmall с долей в 56,65%, на втором месте находится JD.com, занимая почти 25% рынка.