Google изменил внешний вид поисковой выдачи и рекламных объявлений

На прошлой неделе Google изменил внешний вид поисковой выдачи в браузерной версии. Теперь рядом с URL-адресом сайта показывается иконка бренда. В рекламных объявлениях на месте иконки стоит слово «Реклама», но и рекламные объявления стали похожи на результаты поиска, пишет The Verge.

В новом UI реклама и органические результаты имеют похожее оформление, в связи с чем пользователи могут чаще путать эти результаты, принимая рекламу за органику и наоборот. Особенно это актуально для англоязычной выдачи, где реклама обозначается коротким словом «Ad», а новый ярлык очень напоминает фавиконы, которые отображаются рядом с обычными результатами.

Ранние данные, собранные Digiday, свидетельствуют о том, что после редизайна SERP пользователи стали чаще кликать на рекламу.

Основную прибыль Google получает от размещения рекламы. В III квартале 2019 года Alphabet заработала почти $40 млрд, из которых $34 млрд принесла реклама Google. При таком масштабе даже небольшие изменения в показе рекламы могут оказать огромное влияние на итоговую прибыль Alphabet.