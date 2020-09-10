Google изучил привычки покупателей за последние четыре недели самоизоляции

За время самоизоляции наибольший прирост покупателей в онлайне наблюдался в таких категориях, как «Техника» и «Косметика». Если в 2019 г. онлайн-шопинг в указанных категориях предпочитали 23 и 39% россиян, то в 2020 г. показатель достиг 56 и 58%. Самым распространенным способом выбора бытовой техники были поисковые системы — по данным Google, доля тех, кто ищет товары онлайн, выросла на 10–20% во всех возрастных категориях.

В исследовании Google и Kantar приняли участие потребители, которые за последние четыре недели самоизоляции приобрели товар в одной из пяти категорий: «Продукты питания», «Косметика», «Техника», «Мода», «Товары для дома и сада».

Согласно полученным результатам, меньше всего поведение потребителей поменялось в первой категории: в 2019 г. 94% покупателей предпочитали ходить за продуктами самостоятельно, а в 2020 г. доля таких потребителей составила 95%.

Всплеск в категориях «Техника» и «Косметика», очевидно, связан с временным закрытием офлайн-магазинов во время пандемии, однако эксперты прогнозируют сохранение тренда и после ее затухания.

Исследование также показало, что популярность онлайн-шопинга выросла во всех возрастных категориях: так, доля интернет-покупателей старше 55 лет выросла с 24% в 2019 г. до 53% в 2020 г.

Главными барьерами при совершении онлайн-покупок опрошенные назвали сложность в поиске и выборе товара среди обилия предложений от разных брендов, а также необходимость регистрации на сайте. Кроме того, респонденты отмечали, что им пришлось скорректировать свои планы на покупки бытовой техники, мебели и предметов интерьера в связи с ограниченными возможностями доставки.

По данным Google и Kantar, главным побуждением к покупкам во время самоизоляции являлось пополнение запасов товаров. В особенности это касается продуктов питания. Респонденты отметили, что главным стимулом заказа продуктов на дом являлась экономия времени, ведь им удавалось таким образом избежать очередей. Тем не менее покупки товаров не первой необходимости тоже оставались актуальными: 33% россиян ответили, что приобрели во время изоляции товар из категории «Мода» лишь потому, что спонтанно наткнулись на него в интернете.

За время ограничений многие потребители попробовали приобрести товары онлайн в магазинах, с которыми не сталкивались ранее. К новым поставщикам обратился 31% покупателей в категории «Продукты питания» и 36% — в категории «Косметика». В категории «Бытовая техника» потребители оставались лояльными — 37% респондентов ответили, что и до, и во время пандемии приобретали все товары из этой категории в одном и том же магазине.

В последние пять месяцев доля потребителей, совершающих покупки через мобильное приложение конкретного бренда, увеличилась до 47%, но приложения маркетплейсов остаются более популярными из-за разнообразия товаров и удобства заказа и доставки. В отдельных категориях товаров 41% опрошенных предпочли совершить покупку через приложение определенного маркетплейса, в то время как приложением конкретного бренда воспользовались лишь 13% респондентов.

Современные потребители стали обращать больше внимания на приверженность бренда целям устойчивого развития. Покупателям также было важно, чтобы компания оставалась в онлайн-пространстве и гибко реагировала на происходящее вокруг. 59% опрошенных, совершавших покупки в категории «Бытовая техника», 56% в категории «Дом и сад» и 52% в категории «Мода» сообщили, что при выборе товара они обращают внимание на экологичность бренда — к этому понятию можно отнести безотходное производство, отсутствие вредных добавок в составах, справедливые условия труда для работников и поддержку благотворительных организаций. Пользователи высоко оценили и те бренды, которые вносили активный вклад в благополучие общества во время пандемии.