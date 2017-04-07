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Google назвал дату запуска кросс-девайс ремаркетинга

Команда Google сообщила, что 15 мая 2017 года списки ремаркетинга в Google Analytics начнут использовать данные авторизированных пользователей. 

Нововведение означает, что рекламодатели смогут охватить людей, пользующихся несколькими девайсами, с помощью ремаркетинговых кампаний. Ранее для ремаркетинга использовались файлы cookie и ID мобильных устройств.

На днях Google начал показывать следующее оповещение в англоязычной версии Google Analytics:

«С 15 мая все ресурсы, использующие ремаркетинг в Google Analytics, смогут воспользоваться преимуществами новой кросс-девайс функциональности. Это важное обновление настроек ремаркетинга, которое может иметь отношение к вашей политике конфиденциальности».

Marketing Land советует рекламодателям пересмотреть свою политику касательно сбора данных и проанализировать, как изменение в работе ремаркетинга может повлиять на ставки и таргетинг по устройствам в кампаниях в КМС.

Пока неизвестно в каких странах станет доступна новая опция.

Напомним, что Google анонсировал запуск кросс-девайс ремаркетинга в сентябре 2016 года.

Автор: Анна
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