Корпорация Google откажется от сканирования почтовых ящиков Gmail с целью персонализации рекламы. Об этом сообщается в блоге компании со ссылкой на заявление вице-президента Google Дианы Грин.

Теперь реклама в Gmail будет персонализироваться так же, как и в других сервисах компании. Вице-президент Google Диана Грин подчеркнула, что показ объявлений основан на настройках, заданных пользователем. Изменить эти настройки можно в любое время, в том числе отключить персонализацию рекламы.

В компании также сообщили, что почтовые ящики пользователей G Suite уже не сканируются в рекламных целях. Когда Google внедрил это изменение, не уточнялось.

По словам Грин, активная аудитория Gmail в настоящее время превышает 1,2 млрд пользователей.