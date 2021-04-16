Google открыл страницу Insights для всех рекламодателей
Google сделал страницу Insights, в которой отображаются тренды поиска, доступной для всех рекламодателей, об этом компания объявила в своем блоге. Функция была запущена в бета-версии в прошлом году в некоторых странах.
В Insights отображаются тенденции, связанные с бизнесом рекламодателя, чтобы компания могла видеть, «идет ли в ногу со спросом на трендовые продукты или услуги», говорится в сообщении. Google приводит кейс с использованием Insights.
Примеры реализации:
В начале пандемии специалисты зоомагазина Petco отметили, что люди запасают еду для домашних животных. Увидев в статистике рост популярности запроса «заказ с улицы», они запустили такую услугу в зоомагазине всего за пару недель. В результате прибыль интернет-магазина Petco выросла на 100 % по сравнению с предыдущим годом.
Сотрудники онлайн-магазина подарков Getting Personal использовали данные со страницы «Статистика» при написании рекламных текстов, ведении социальных сетей и подборе ассортимента. В итоге рентабельность инвестиций в рекламу бренда увеличилась на 37 % по сравнению с предыдущим годом. По словам Джоша Хайнса, менеджера по цифровому маркетингу в Getting Personal, страница «Статистика» помогает компании следить за потребностями покупателей и определять, какие товары вводить в оборот. «Заметив, что популярность запроса „шоколад“ выросла на 52 % по сравнению с прошлым годом, мы начали предлагать в нашем магазине именные шоколадки и подарочные наборы», — говорит Джош.
Чтобы максимально эффективно использовать данные на странице «Статистика», следуйте советам ниже.
- Применяйте рекомендации. Они позволяют оптимизировать ключевые слова, бюджет и ставки.
- Используйте ключевые слова с широким соответствием и интеллектуальное назначение ставок, чтобы привлечь целевую аудиторию по оптимальной для вас цене.
- Используйте Планировщик ключевых слов. С помощью этого инструмента можно подобрать варианты ключевых слов на основе тенденций в ваших кампаниях.
- Учитывайте изменения в уровне интереса при подборе ассортимента, планировании продвижения и наполнении целевой страницы.