Google открыл страницу Insights для всех рекламодателей

Google сделал страницу Insights, в которой отображаются тренды поиска, доступной для всех рекламодателей, об этом компания объявила в своем блоге. Функция была запущена в бета-версии в прошлом году в некоторых странах.

В Insights отображаются тенденции, связанные с бизнесом рекламодателя, чтобы компания могла видеть, «идет ли в ногу со спросом на трендовые продукты или услуги», говорится в сообщении. Google приводит кейс с использованием Insights.

Примеры реализации:

В начале пандемии специалисты зоомагазина Petco отметили, что люди запасают еду для домашних животных. Увидев в статистике рост популярности запроса «заказ с улицы», они запустили такую услугу в зоомагазине всего за пару недель. В результате прибыль интернет-магазина Petco выросла на 100 % по сравнению с предыдущим годом. Сотрудники онлайн-магазина подарков Getting Personal использовали данные со страницы «Статистика» при написании рекламных текстов, ведении социальных сетей и подборе ассортимента. В итоге рентабельность инвестиций в рекламу бренда увеличилась на 37 % по сравнению с предыдущим годом. По словам Джоша Хайнса, менеджера по цифровому маркетингу в Getting Personal, страница «Статистика» помогает компании следить за потребностями покупателей и определять, какие товары вводить в оборот. «Заметив, что популярность запроса „шоколад“ выросла на 52 % по сравнению с прошлым годом, мы начали предлагать в нашем магазине именные шоколадки и подарочные наборы», — говорит Джош.

Чтобы максимально эффективно использовать данные на странице «Статистика», следуйте советам ниже.