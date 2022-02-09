Google представляет обновленную платформу Search Ads 360

Google объявил о запуске обновленной платформы Search Ads 360, позволяющей рекламодателям автоматически размещать поисковую рекламу сразу в нескольких системах — Google Ads, Microsoft Advertising и другие. Теперь интерфейс платформы стал проще и удобнее. Добавлена поддержка большего количества функций поисковых систем и типов рекламных кампаний на основе отзывов рекламодателей, которые хотят получить более простой и удобный способ построения кампаний на рекламных платформах. Кроме того, обновленная платформа дает возможности для централизации и масштабирования повседневных задач в разных системах и аккаунтах и позволит эффективнее управлять кампаниями и бюджетом.

Благодаря общей технологии обновленная платформа Search Ads 360 обрабатывает больше данных, чем прежде, не превышая времени ожидания для обеспечения быстрого взаимодействия с пользователем. Это помогает централизовать и масштабировать работу рекламодателей. Также новая система может обеспечить оперативную поддержку управления большинством новых функций Google Ads, как Performance Max и Discovery campaigns.

Новый интерфейс и формат «одного окна»

Обновленный интерфейс Search Ads 360 похож на инструменты поисковых систем Google Ads и Microsoft Advertising — платформ, с которыми многие рекламодатели уже работают. Это ускоряет навигацию, повышает производительность и облегчает корпоративным маркетологам управление рекламными кампаниями.

Новый интерфейс Search Ads 360

Search Ads 360 предоставляет поддержку по нескольким рекламным каналам и поисковым системам. Рекламодатели смогут получить доступ к большему количеству функций из других поисковых систем, чем когда-либо раньше. Платформа позволяет сосредоточить большую часть работы в одном месте и меньше переключаться между рекламными платформами. В ближайшие кварталы Google продолжит добавлять дополнительные функции и улучшать поддержку каналов.

Корпоративные нововведения

Для эффективного управления масштабными маркетинговыми кампаниями текущие пользователи Search Ads 360 используют функции автоматического построения кампаний, например, управление инструментами и конструктор объявлений. В новой версии платформы они станут единой унифицированной функцией под названием «Шаблоны» (Templates). Предполагается, что она станет доступна уже в этом году, после чего пользователи смогут активировать бизнес-данные в клиентских аккаунтах, чтобы автоматически создавать и редактировать объявления, используя собственную ленту данных.

Еще одной замечательной функцией в новой Search Ads 360 станет Performance Center — улучшенная версия функции управления бюджетом. Эта функция запланирована к запуску в этом году, после чего рекламодатели смогут воспользоваться улучшенным прогнозированием в поисковых системах при планировании медиа-бюджетов.

«Центр производительности» в обновленной Search Ads 360

У обновленной платформы Search Ads 360 есть ряд уникальных сервисов. К примеру, она позволит вывести на более эффективный уровень работу ее пользователей, помогая структурировать такие повседневные задачи, как управление кампаниями, установка автоматизированных правил и ярлыков — пользователи смогут вносить эти изменения одновременно для нескольких рекламодателей.

Автоматический конструктор правил в Search Ads 360

В течение следующих нескольких месяцев текущие пользователи Search Ads 360 смогут получить доступ к обновленной версии платформы. Для начала Google рекомендует ознакомиться с новым учебным курсом Skillshop Get Started with Search Ads 360, и призывает делиться отзывами, которые помогут продолжать улучшать платформу Search Ads 360, делая ее еще удобнее и эффективнее.