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Google рассказала, как искусственный интеллект поможет маркетологам

Компания Google, на конференции Google Marketing Live, рассказала о новых инструментах Google Ads для привлечения покупателей. Теперь искусственный интеллект поможет маркетологам сделать размещение рекламы более эффективным.

Вице-президент по управлению продуктами Google Джерри Дишлер рассказал, что это за инструменты, и как они будут работать.

Увеличение проходимости магазинов с помощью Локальных кампаний

Поиск товаров часто начинается на YouTube или в Google, но большинство покупок пользователи совершают в офлайн-магазинах. Количество поисковых запросов «рядом» на мобильных устройствах за последние два года увеличилось более чем в три раза***. Почти 80% покупателей пойдут в магазин, если в нем есть товар, который нужен им прямо сейчас****. Поэтому маркетологам важно привлекать трафик в традиционные магазины, особенно во время мероприятий или рекламных акций.

Локальные кампании — новый тип кампаний, предназначенный только для увеличения посещаемости магазинов. Рекламодателям нужно будет указать адреса точек и текст объявления, и Google автоматически оптимизирует рекламу на разных ресурсах, чтобы привлечь больше покупателей в магазины.

В ближайшие месяцы Локальные кампании станут доступны для рекламодателей по всему миру.

Повышение эффективности торговых кампаний

В этом году был запущен новый тип торговых кампаний с оптимизацией показателей в зависимости от целей. Умная торговая кампания помогает достигать целевых доходов, не требуя постоянного управления кампаниями и оптимизации ставок для отдельных товаров. В ближайшие месяцы будет добавлена возможность оптимизации по нескольким бизнес-целям.

Помимо максимальной ценности конверсий цель может быть количество посещений магазина или новых клиентов. С помощью машинного обучения система сама рассчитывает вероятность того, что клик приведет к необходимому результату, и корректирует ставки.

Также машинное обучение оптимизирует площадки для показа товарных объявлений на Google.com, в Поиске по картинкам, на YouTube и миллионах сайтов и приложений в интернете. Учитывается огромное количество сигналов, например, сезонный спрос и цена. С помощью Умных торговых кампаний бренд GittiGidiyor повысил рентабельность рекламы на 28% и увеличил продажи на 4%, сэкономив время на управлении кампаниями.

Автор: Анна
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