Google сделал в мобильном поиске карусель из интернет-магазинов
Google начал тестировать новый вариант мобильных товарных карточек, которые являются форматом панели выдачи Сети знаний для Google Shopping.
В новой версии магазины, в которых можно приобрести товар, представлены не списком, а в виде карусели. Кроме того, на карточке появились фильтры.
При выборе одной из опций фильтрации пользователь попадает на страницу товара в сервисе Google Shopping.
Текущая версия товарной карточки:
В настоящее время новые карточки появляются по ограниченному числу запросов в поисковой выдаче Google.com.
Первым нововведение заметил Джош Либнер (Josh Leibner), директор по рекламе в Red Ventures (США).