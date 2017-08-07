Google сделал в мобильном поиске карусель из интернет-магазинов

Google начал тестировать новый вариант мобильных товарных карточек, которые являются форматом панели выдачи Сети знаний для Google Shopping.

В новой версии магазины, в которых можно приобрести товар, представлены не списком, а в виде карусели. Кроме того, на карточке появились фильтры.

При выборе одной из опций фильтрации пользователь попадает на страницу товара в сервисе Google Shopping.

Текущая версия товарной карточки:

В настоящее время новые карточки появляются по ограниченному числу запросов в поисковой выдаче Google.com.

Первым нововведение заметил Джош Либнер (Josh Leibner), директор по рекламе в Red Ventures (США).