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Google стал самым популярным ресурсом у россиян

Компания Mediascope опубликовала результаты нового исследования, в ходе которого изучила интересы россиян в интернете, включая наиболее любимые ими сайты и мобильные сервисы.

В исследовании приняли участие жители России в возрасте от 12 до 64 лет, которые пользуются как компьютерами, так и мобильными устройствами на базе Android и iOS.

Согласно подсчетам Mediascope, самым популярным ресурсом среди россиян стал поисковик Google — им по меньшей мере раз в месяц пользуются свыше 40 миллионов россиян в возрасте от 12 до 64 лет, заходящие с компьютера или мобильного устройства.

На втором месте — «Яндекс» с ежемесячной аудиторией 39,9 миллиона человек. Третье, четвертое и пятое места достались соцсети «ВКонтакте» (37,8 миллиона человек), видеосервису YouTube (37,7 миллиона человек) и почте Mail.ru (35,7 миллиона человек).

Остальные места в десятке лучших заняли «Одноклассники», Instagram, AliExpress, Avito и мессенджер WhatsApp.

Автор: Анна
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