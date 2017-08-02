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Google тестирует новый формат цен в товарных объявлениях

Специалисты агентства Merkle заметили, что Google тестирует новый формат расширения цены в товарных объявлениях.

В рамках теста под товаром показывается цена со скидкой, а справа от неё — перечёркнутая обычная цена. В результате пользователи сразу видят, что товар участвует в акции. Тестирование проводится в мобильной и десктопной версии Google.

Как отмечают в Merkle, такой формат отображения информации о скидке позволяет сэкономить место в объявлении и показать другие расширения (бесплатная доставка, рейтинг товара). Кроме того, он помогает повысить CTR объявлений и выделить предложения компании среди объявлений конкурентов.

На изображении слева — тестовый формат расширения, справа — текущий:

Тестирование проводится в ограниченном масштабе. В комментарии Merkle представитель Google заявил, что компания постоянно тестирует различные форматы, чтобы пользователи получали наиболее полезную информацию.

Автор: Анна
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