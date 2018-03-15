Google удаляет 100 некачественных объявлений в секунду

Google представляет результаты работы по борьбе с некачественной рекламой в 2017 году. Всего было обезврежено 3,2 млрд объявлений, нарушающих политику компании о рекламе. Это больше, чем 100 некачественных объявлений в секунду! Из них:

В среднем в Google блокировал около 100 объявлений в секунду. Всего было обезврежено 3,2 млрд объявлений, нарушающих политику компании о рекламе. Из них:

79 млн объявлений, ведущих на вредоносные сайты,

объявлений, ведущих на вредоносные сайты, 66 млн объявлений, призывающих кликнуть на рекламу,

объявлений, призывающих кликнуть на рекламу, 48 млн объявлений, рекламирующих вредоносное ПО.

Компания считала как случайные нарушения, так и мошеннические рекламные объявления.

Google утверждает, что все правила были введены с учетом тенденций в сети. Например, компания стала блокировать издателей, которые в одном городе считаются достоверным источником, а в других — мошенниками.

Другие итоги борьбы с недобросовестной рекламой в 2017:

320 тыс. издателей удалены из контекстно-медийной сети Google за нарушение политики компании;

издателей удалены из контекстно-медийной сети Google за нарушение политики компании; 90 тыс. сайтов и 700 тыс. мобильных приложений занесены в черный список;

сайтов и мобильных приложений занесены в черный список; 8700 страниц лишились рекламы из-за нарушения правил Google, касающихся дискриминации и нетерпимости;

страниц лишились рекламы из-за нарушения правил Google, касающихся дискриминации и нетерпимости; 12 тыс. сайтов заблокированы за дублирование контента с других ресурсов;

сайтов заблокированы за дублирование контента с других ресурсов; 7 тыс. аккаунтов AdWords заблокированы за объявления, маскирующиеся под таблоиды (например: «Шок! Сенсация! Знаменитый телеведущий завел муравьеда!»);

аккаунтов AdWords заблокированы за объявления, маскирующиеся под таблоиды (например: «Шок! Сенсация! Знаменитый телеведущий завел муравьеда!»); 28 новых рекламных требований и 20 новых правил в отношении издателей было добавлено в политику компании.

Google заявляет, что в этом году были обновлены правила в отношении азартных игр. Также скоро будут введены новые правила в отношении рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов.

Кроме того, компания начнет блокировать неактивные аккаунты AdWords в конце марта 2018 года.