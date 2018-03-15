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Google удаляет 100 некачественных объявлений в секунду

Google представляет результаты работы по борьбе с некачественной рекламой в 2017 году. Всего было обезврежено 3,2 млрд объявлений, нарушающих политику компании о рекламе. Это больше, чем 100 некачественных объявлений в секунду! Из них:

В среднем в Google блокировал около 100 объявлений в секунду. Всего было обезврежено 3,2 млрд объявлений, нарушающих политику компании о рекламе. Из них:

  • 79 млн объявлений, ведущих на вредоносные сайты,
  • 66 млн объявлений, призывающих кликнуть на рекламу,
  • 48 млн объявлений, рекламирующих вредоносное ПО.

Компания считала как случайные нарушения, так и мошеннические рекламные объявления.

Google утверждает, что все правила были введены с учетом тенденций в сети. Например, компания стала блокировать издателей, которые в одном городе считаются достоверным источником, а в других — мошенниками.

Другие итоги борьбы с недобросовестной рекламой в 2017:

  • 320 тыс. издателей удалены из контекстно-медийной сети Google за нарушение политики компании;
  • 90 тыс. сайтов и 700 тыс. мобильных приложений занесены в черный список;
  • 8700 страниц лишились рекламы из-за нарушения правил Google, касающихся дискриминации и нетерпимости;
  • 12 тыс. сайтов заблокированы за дублирование контента с других ресурсов;
  • 7 тыс. аккаунтов AdWords заблокированы за объявления, маскирующиеся под таблоиды (например: «Шок! Сенсация! Знаменитый телеведущий завел муравьеда!»);
  • 28 новых рекламных требований и 20 новых правил в отношении издателей было добавлено в политику компании.

Google заявляет, что в этом году были обновлены правила в отношении азартных игр. Также скоро будут введены новые правила в отношении рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов.

Кроме того, компания начнет блокировать неактивные аккаунты AdWords в конце марта 2018 года.

Автор: Анна
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