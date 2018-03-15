Google удаляет 100 некачественных объявлений в секунду
Google представляет результаты работы по борьбе с некачественной рекламой в 2017 году. Всего было обезврежено 3,2 млрд объявлений, нарушающих политику компании о рекламе. Это больше, чем 100 некачественных объявлений в секунду! Из них:
В среднем в Google блокировал около 100 объявлений в секунду. Всего было обезврежено 3,2 млрд объявлений, нарушающих политику компании о рекламе. Из них:
- 79 млн объявлений, ведущих на вредоносные сайты,
- 66 млн объявлений, призывающих кликнуть на рекламу,
- 48 млн объявлений, рекламирующих вредоносное ПО.
Компания считала как случайные нарушения, так и мошеннические рекламные объявления.
Google утверждает, что все правила были введены с учетом тенденций в сети. Например, компания стала блокировать издателей, которые в одном городе считаются достоверным источником, а в других — мошенниками.
Другие итоги борьбы с недобросовестной рекламой в 2017:
- 320 тыс. издателей удалены из контекстно-медийной сети Google за нарушение политики компании;
- 90 тыс. сайтов и 700 тыс. мобильных приложений занесены в черный список;
- 8700 страниц лишились рекламы из-за нарушения правил Google, касающихся дискриминации и нетерпимости;
- 12 тыс. сайтов заблокированы за дублирование контента с других ресурсов;
- 7 тыс. аккаунтов AdWords заблокированы за объявления, маскирующиеся под таблоиды (например: «Шок! Сенсация! Знаменитый телеведущий завел муравьеда!»);
- 28 новых рекламных требований и 20 новых правил в отношении издателей было добавлено в политику компании.
Google заявляет, что в этом году были обновлены правила в отношении азартных игр. Также скоро будут введены новые правила в отношении рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов.
Кроме того, компания начнет блокировать неактивные аккаунты AdWords в конце марта 2018 года.