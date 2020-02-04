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Google впервые раскрыла выручку YouTube

Компания Alphabet первый раз за 15 лет существования видеохостинга YouTube раскрыла выручку этого сервиса, сообщает издание The Verge со ссылкой на отчет корпорации.

Google сообщает, что за прошлый год YouTube заработал $15 млрд — это примерно 10% от всего дохода компании. Эти данные показывают, что реклама на видеохостинге приносит почти в пять раз больше прибыли, чем на Facebook, и почти шесть раз больше, чем Twitch, принадлежащий Amazon. В последнем квартале YouTube принес владельцам почти $5 млрд.

Еще одна статья доходов YouTube — это 20 млн подписчиков, которые оформили Premium, чтобы смотреть видео без рекламы, подписались на Music Premium и 2 млн пользователей платного телевидения. Подписки не включены в рекламные доходы, а вынесены в категорию «Прочее» наряду с умными колонками Google Home и смартфонами Pixel.

Общая выручка материнской компании Alphabet составила $46 млрд. Это оказалось немного меньше, чем ожидали аналитики. Хотя показатели чистой прибыли показали хорошую динамику, публикация отчета все же принесла компании падение акций примерно на 4%.

Автор: Анна
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