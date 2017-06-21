Google запускает новое решение для оценки влияния онлайн-рекламы на офлайн-продажи

Google запускает новое решение Store Sales Direct (Beta) в AdWords, с помощью которого рекламодатели смогут оценивать влияние онлайн-рекламы на офлайн-продажи. Детали новинки были озвучены представителем копании на конференции Think With Google.

Как работает Store Sales Direct: оставленный покупателем email импортируется в AdWords с информацией о покупке, данные о продажах интегрируются с данными о кликах по объявлениям компании в сети. То есть благодаря хэшированным данным адресов электронной почты Google сможет определять, насколько эффективно онлайн-действия влияют на покупки, совершенные в офлайн.

Прежде чем запустить проект, в Google выяснили, насколько часто российские пользователи переходят к онлайну, когда хотят что-то купить. А конкретно — насколько часто они пользуются поиском, социальными сетями, форумами и другими источниками информации в интернете. Результат опроса двух тысяч человек показал, что в среднем по стране этот показатель равен 63%.

Запись всех докладов с конференции Think With Google 2017