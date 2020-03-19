Госдума одобрила заморозку цен на лекарства

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о заморозке цен на лекарства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законопроект был вынесен на первое чтение 17 марта.

Теперь при угрозе эпидемий власти смогут останавливать необоснованный рост цен на лекарства, если он зафиксирован на уровне 30% и более в течение месяца. Правительство имеет право на 90 дней установить максимально допустимые цены на препараты и медицинские изделия.

Как отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, принятие этих поправок «очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса».