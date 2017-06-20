Госдума предлагает запретить онлайн-витрины с алкоголем

Пакет законопроектов, предусматривающих запрет онлайн-витрин с алкоголем, а также введение административной и уголовной ответственности за продажу спиртосодержащей продукции дистанционным способом, внесён на рассмотрение Госдумы. Информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, предлагается внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как отмечают разработчики законопроекта, несмотря на то, что алкогольная продукция отнесена к перечню товаров, дистанционная продажа которых запрещена, интернет-продажи алкогольных напитков в России не только реализуются, но и увеличиваются по мере роста самого российского рынка e-commerce. «В настоящее время наиболее распространенной формой „обхода“ запрета дистанционной продажи алкоголя являются онлайн-витрины. В соответствии с действующим законодательством, использование виртуальных витрин не признается продажей алкоголя через интернет, так как процесс покупки и оплаты товаров формально должен происходить в стационарной торговой точке», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению разработчиков, осведомленные потребители в курсе, что даже несмотря на всплывающую информацию на сайте магазина о том, что дистанционная продажа им не осуществляется, после бронирования заказа менеджеры предложат покупателю оформить курьерскую доставку выбранной алкогольной продукции на дом.

Разработчики законопроекта уверены что, многие ритейлеры считают, что онлайн-витрины алкогольных напитков незаконны сами по себе, поскольку имеют все признаки рекламы алкоголя, которая запрещена в СМИ и сети «Интернет». В пользу неоднозначности статуса онлайн-витрин свидетельствует тот факт, что некоторые иностранные ритейлеры добровольно отказались от этой формы торговли в нашей стране с 2012 года, посчитав ее более не соответствующей нормам российского законодательства.

Так, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей, согласно которой за неоднократную розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом предусматривается наказание в виде исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Согласно примечанию, уголовное наказание будет наступать в случае, если нарушитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ дополняется новеллами, по которым розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.