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Право и налоги RSS

Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста или отказ им в приеме на работу.

Согласно документу, эти действия грозят работодателям штрафом до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за полтора года либо обязательными работами на срок до 360 часов. Под предпенсионным понимается возраст за пять лет до выхода на пенсию.

В пояснительной записке подчеркивается, что опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста, возникает из-за повышения пенсионного возраста россиян.

Ввести уголовное наказание для работодателей, которые необоснованно увольняют или не берут на работу людей пожилого возраста предложил Владимир Путин в своем телевизионном обращении 29 августа. Позже он внес соответствующие поправки в законопроект о пенсионной реформе.

Автор: Анна
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