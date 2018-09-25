Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста или отказ им в приеме на работу.

Согласно документу, эти действия грозят работодателям штрафом до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за полтора года либо обязательными работами на срок до 360 часов. Под предпенсионным понимается возраст за пять лет до выхода на пенсию.

В пояснительной записке подчеркивается, что опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста, возникает из-за повышения пенсионного возраста россиян.

Ввести уголовное наказание для работодателей, которые необоснованно увольняют или не берут на работу людей пожилого возраста предложил Владимир Путин в своем телевизионном обращении 29 августа. Позже он внес соответствующие поправки в законопроект о пенсионной реформе.