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Право и налоги RSS

Госдума разрешила продажи рецептурных лекарств при ЧС и эпидемии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Безрецептурные лекарства можно будет купить в интернете, заказав их доставку на дом, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в условиях эпидемии или ЧС законом закрепляется и возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ. «Порядок их продажи определит правительство», — добавил он.

О готовности доставлять лекарства с курьерами уже сообщили «Яндекс.Такси» и Delivery Club. «Мы готовы начать доставку лекарств в любой момент и сейчас ждем только постановление правительства, которое должно определить правила доставки этих товаров», — рассказали vc.ru в «Яндексе».

Компания договорилась о сотрудничестве с аптечными сетями и фармацевтическими предприятиями: заказ соберёт сотрудник аптеки, а доставит водитель или курьер сервисов компании. «Яндекс.Еда» планирует начать работу с сервисом «Здравсити», добавили в «Яндексе». Delivery Club также работает над проектом доставки медикаментов.

17 марта президент Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств из-за распространения Covid-19. Лекарства смогут продавать аптеки и другие организации с лицензией на фармацевтическую деятельность и разрешением Росздравнадзора.

Автор: Анна
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