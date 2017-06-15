Госдума одобрила законопроект о товарных интернет-агрегаторах

Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки к закону "О защите прав потребителей". Документ предполагает внесение дополнений в закон и вводит понятие агрегаторов товаров и услуг, а также предусматривает их ответственность за убытки потребителя, сообщает РБК.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленый на защиту прав потребителей, которые приобретают товары и услуги в интернете. Согласно этому под товарным агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продаже товаров, в первую очередь это интернет-агрегаторы формата "Яндекс.Маркет", "Товары.Mail.Ru" и Price.ru — по сути торговые "витрины" магазинов. Агрегаторы будут обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и продавце, а именно наименование, адрес и ОГРН. За предоставление недостоверных сведений, они будут нести ответственность.

Кроме того, законопроект обязывает агрегатора возвратить сумму предоплаты в течение 10 дней со дня предъявления требования потребителя в том случае, если товар или услуга не предоставлены потребителю в срок.

Прописанные в законопроекте объекты регулирования позволят применять его нормы и к различным сервисам: услугам гостиниц, такси, мастеров по ремонту, строителей, швей. Уже ко второму чтению в законе может быть чётко это прописано. Такая попытка регулирования окажется на руку иностранным сервисам, отмечают эксперты.