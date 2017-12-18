+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Государство простит бизнесу долги

Долги индивидуальных предпринимателей по социальным взносам могут быть списаны. Поправки в Налоговый кодекс подготовлены Минфином и будут включены в законопроект о контролируемых иностранных компаниях.

Вдобавок к обещанию Путина простить более 50 миллиардов рублей долга физлиц перед бюджетом по налогам на имущество и условный доход, а также пеням по ним, списание задолженности получат индивидуальные предприниматели.

Как сообщают «Ведомости», речь идет о долгах по страховым взносам. Соответствующее предложение формально подготовил Минфин, а поправки в Налоговый кодекс, который позволят его осуществить, уже разработаны.

Они будут включены в законопроект о контролируемых иностранных компаниях, уже одобренный в первом чтении.

В понедельник документ обсудит комитет Госдумы по бюджету и налогам. Предложения финансового ведомства распространяются на предпринимателей вне зависимости от того, занимаются они еще бизнесом или уже бросили его. По словам осведомленного чиновника, как именно произойдет списание определят налоговики.

К 1 ноября нынешнего года общая задолженность бизнеса по страховым взносам превысила 700 млрд рублей. Львиная доля (почти 90% долга, около 600 млрд рублей) образовалось до передачи администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда России (ПФР) налоговой службе с 2017 года. На индивидуальных предпринимателей приходится небольшая доля долгов, по данным президента «Опоры России» Александра Калинина, речь идет о 15 млрд рублей.

Сейчас индивидуальные предприниматели, зарабатывающие меньше 300 тысяч рублей в год, должны платить в ПФР 26% годового МРОТа и еще дополнительно 1% с суммы выше этого порога. В этом году общий платеж вырос из-за увеличения МРОТа. С учетом выплат в Фонд обязательного медицинского страхования индивидуальные предприниматели платят от 27 900 до 191 790 рублей в год. Тем, кто не отчитался о доходах, придется оплатить максимальные взносы и штраф до 40% от невыплаченной суммы.

В общей сложности под налоговую амнистию попадут 42 млн человек с долгами на 41 млрд рублей и почти 3 млн индивидуальных предпринимателей с долгом на 15 млрд, заявил Путин 14 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции.

Пока только 52-54% людей добровольно платят имущественные налоги, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник, еще 10-12% — после того как налоговики звонят по телефону, связываются с работодателями и даже местными органами власти. Остальные долги либо списываются по решению суда со счетов должника, либо взыскиваются через банкротство, говорит он, в отдельных случаях должнику запрещают выезжать за границу. Теперь такая невзысканная задолженность будет считаться невозможной к взысканию и списана, говорит он.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

19 декабря / Комментарии
«Обувь России» сообщает о рекордном росте новогодних продаж

«Обувь России» сообщает о рекордном росте новогодних продаж

Группа компаний «Обувь России» сообщает о рекордном росте новогодних продаж: в период с 1 до 18 декабря сопоставимые продажи в магазинах компании (like-for-like) увеличились на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

далее →

19 декабря / Комментарии
ТОП-10 новогодних покупок жителей разных регионов страны

ТОП-10 новогодних покупок жителей разных регионов страны

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие продукты входят в ТОП-10 новогодних покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами новогоднего стола россиян являются наборы конфет (11%*), игристые вина (10,7%), сыр (7,4%), водка (6,9%) и виски (6,3%).

далее →

19 декабря / Комментарии
«Леруа Мерлен» заключила партнерское соглашение с ФСК «Лидер»

«Леруа Мерлен» заключила партнерское соглашение с ФСК «Лидер»

ФСК «Лидер» и «Леруа Мерлен» сообщают о заключении партнерского соглашения, в рамках которого в UP-квартале «Сколковский» будет открыт первый в России магазин нового формата - «Леруа Мерлен Квартира».

далее →

18 декабря / Комментарии
«Л’Этуаль»: числа на лицах — это просто «игра»

«Л’Этуаль»: числа на лицах — это просто «игра»

Компания «Л’Этуаль» прокомментировала, почему в магазинах продавцы ходят с цифрами на лицах. По словам пресс-службы сети, эти цифры означают дни, оставшиеся до завершения новогодних скидок.

далее →

18 декабря / Комментарии
«М.Видео» сняла новогодний рекламный мюзикл

«М.Видео» сняла новогодний рекламный мюзикл

Компания «М.Видео» запускает новогоднюю кампанию, основным элементом которой стал праздничный имиджевый видеоролик.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!