Государство простит бизнесу долги

Долги индивидуальных предпринимателей по социальным взносам могут быть списаны. Поправки в Налоговый кодекс подготовлены Минфином и будут включены в законопроект о контролируемых иностранных компаниях.

Вдобавок к обещанию Путина простить более 50 миллиардов рублей долга физлиц перед бюджетом по налогам на имущество и условный доход, а также пеням по ним, списание задолженности получат индивидуальные предприниматели.

Как сообщают «Ведомости», речь идет о долгах по страховым взносам. Соответствующее предложение формально подготовил Минфин, а поправки в Налоговый кодекс, который позволят его осуществить, уже разработаны.

Они будут включены в законопроект о контролируемых иностранных компаниях, уже одобренный в первом чтении.

В понедельник документ обсудит комитет Госдумы по бюджету и налогам. Предложения финансового ведомства распространяются на предпринимателей вне зависимости от того, занимаются они еще бизнесом или уже бросили его. По словам осведомленного чиновника, как именно произойдет списание определят налоговики.

К 1 ноября нынешнего года общая задолженность бизнеса по страховым взносам превысила 700 млрд рублей. Львиная доля (почти 90% долга, около 600 млрд рублей) образовалось до передачи администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда России (ПФР) налоговой службе с 2017 года. На индивидуальных предпринимателей приходится небольшая доля долгов, по данным президента «Опоры России» Александра Калинина, речь идет о 15 млрд рублей.

Сейчас индивидуальные предприниматели, зарабатывающие меньше 300 тысяч рублей в год, должны платить в ПФР 26% годового МРОТа и еще дополнительно 1% с суммы выше этого порога. В этом году общий платеж вырос из-за увеличения МРОТа. С учетом выплат в Фонд обязательного медицинского страхования индивидуальные предприниматели платят от 27 900 до 191 790 рублей в год. Тем, кто не отчитался о доходах, придется оплатить максимальные взносы и штраф до 40% от невыплаченной суммы.

В общей сложности под налоговую амнистию попадут 42 млн человек с долгами на 41 млрд рублей и почти 3 млн индивидуальных предпринимателей с долгом на 15 млрд, заявил Путин 14 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции.

Пока только 52-54% людей добровольно платят имущественные налоги, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник, еще 10-12% — после того как налоговики звонят по телефону, связываются с работодателями и даже местными органами власти. Остальные долги либо списываются по решению суда со счетов должника, либо взыскиваются через банкротство, говорит он, в отдельных случаях должнику запрещают выезжать за границу. Теперь такая невзысканная задолженность будет считаться невозможной к взысканию и списана, говорит он.