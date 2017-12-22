Готов ли ваш интернет-магазин к Новому году?

Краткий чек-лист из 20 позиций: что еще можно успеть сделать

Накануне Нового года мы прошлись по нескольким десяткам интернет-магазинов разного размера и геолокации. И что же мы обнаружили?

Оказывается, еще не все как следует подготовились к самой горячей поре — пред- и постновогодним продажам. В связи с этим, мы провели экспресс-опрос среди экспертов с целью узнать, как относительно небольшими трудозатратами можно исправить такое положение дел.

Ниже вы можете увидеть несколько дельных советов по этой теме. Мы старались выбрать только те, что не дублировали друг друга, а в конце — тезисно перечислили основные рекомендации.

Оперативная доставка или, наоборот, длительное хранение покупок

Самое главное — не сужать рамки полета мыслей. Важными могут быть как визуальные элементы сайта, так и концептуальное оформление торговых предложений, а также — допуслуги.

Дмитрий Логинов, директор интернет-агентства Четвёртый Рим

Сейчас перед Новым годом достаточно поднять голову и посмотреть по сторонам, что делают более расторопные коллеги:

— Многие люди покупают подарки в последний момент. Им главное наличие и скорость доставки — нужно просто об этом написать на сайте, а в своих рассылках можно поставить кнопку «Доставить до Нового года», чтобы люди могли заказать в подарок.

— В обычных письмах о «брошенной корзине» предложить скидку, действующую на все товары в корзине, и что важно — только до Нового года.

— Предложить упаковать покупку в подарочную упаковку, дать выбрать варианты упаковки.

— Вложить в заказ «гадание-пожелание» с промокодом на бумажке, красиво скрученное или перевязанное ленточкой.

— Сделать на сайте новогоднюю лотерею по принципу «колесо фортуны» — крутишь барабан (жмешь кнопку) и выигрываешь скидки разного калибра или подарок на предновогодний заказ.

— В тренде вязанные или фетровые елочные игрушки — стоят «3 копейки за ведро», но вполне создают настроение как приятное дополнение к заказу (или в качестве бесплатного подарка).

— Сейчас самое время выставить на витрину эксклюзив и новинки с ограниченным количеством.

— Придумать различные тематические наборы под новогоднюю тематику: по стилю, цвету, атмосфере («Устройте новый год в стиле ретро»).

— Предложите заказать подарок с сюрпризом: клиент платит определенную сумму, а вы ему отправляете неведомый подарок.

— Запустить ретаргетинг — сейчас точно не помешает напомнить о себе своей клиентской базе.

— Не забываем и про постновогодние продажи — предложите специальные условия на числа после Нового года, чтобы подогреть спадающую «волну»: бесплатную доставку, скидки, длительное хранение на время каникул

И главное — не забыть настроить отключение акций после Нового года. Каждый год многие это забывает сделать, сливают бюджет, борются с негативом от клиентов, а мы получаем новогодние предложения до мая. :-)

Адаптировать режим работы интернет-магазина

За всеми красивостями важно не упустить и ключевые организационные моменты. Например, не забыть, что многие покупки осуществляется вне рабочего времени.

Артем Соколов, директор по маркетингу InSales

Предновогодний ажиотаж позволяет отлично заработать и со спокойной совестью отдыхать в январе. Основная ваша задача, как владельца магазина не упустить те заказы, которые уже к вам приходят — это и будет повышение продаж. Ниже рекомендации по формату организации рабочих дней, которые мы внедряем каждый год перед новым годом:

— Удлиненные будние рабочие дни (и утром, и вечером), чтобы успеть ответить на все звонки с утра, и отгрузить все заказы днем, а вечером дождаться опаздывающих клиентов за самовывозами.

— Рабочие два последних викенда, работающий собственный ПВЗ, у многих нет времени на буднях ездить или ждать курьера, проще заехать в выходной и купить сразу все в точке выдачи или магазине.

— Работа в собственной точке выдачи 30 и 31 декабря для самых опаздывающих, которые берут сразу скопом для всех (в эти дни средний чек выше в 3-5 раз).

Новый год как подвод убедится в жизнеспособности текущих процессов

Действительно, если не сейчас, то когда? Если процессы налажены идеально, то внедрять какие-то новые «фишки», не так сложно. Если они не налажены — самое время этим заняться.

Илья Леонов, маркетолог веб-платформы Webasyst

Предпраздничный период — это всегда суматошная пора и для владельцев магазинов, и для покупателей. И чем будет меньше раздражающих и больше приятных моментов, тем успешнее будет пройден это период и для тех, и для других. Прежде чем пытаться изобретать какие-то нововведения, нужно убедиться, что все стандартные варианты отработаны в полной мере.

Сделать, чтобы покупателю было удобно и приятно покупать, можно, настроив магазин в соответствии с предпраздничным настроением:

Добавить новогодние элементы в оформление витрины.

Скомпоновать специальные праздничные подборки товаров.

Обязательно сделать какую-то акцию со скидкой или другими интересными условиями, потому, что её отсутствие может восприниматься некоторыми пользователями на уровне оскорбления их предпраздничных чувств.

Не менее важно создать уверенность в качественном выполнении заказа. На витрине должна отображаться актуальная информация о ценах, наличии и скидках. Менеджеры должны максимально оперативно предоставлять всю информацию, которую запрашивает клиент.

Организовать быстрое и чёткое выполнение заказа. Скорость и удобство доставки в этот период — очень важный фактор для принятия решения о покупке. Нелишним будет, например, увеличить штат курьеров. Или, наоборот, отказаться от каких-то способов доставки, где возможны задержки и потенциально неприятные для клиента ситуации.

Лист желаний + интеграция в соцсети

Согласно опыта сразу нескольких экспертов, Wishlist — весьма эффективный инструмент для генерации продаж.

Евгений Рудаков, руководитель отдела интернет-маркетинга компании R52.RU

Начинать готовиться к праздничным распродажам, конечно же, надо не накануне события. Но если говорить о несложных фишках, которые можно достаточно быстро внедрить на сайте интерне-магазина, то хочу напомнить о Wishlist или «списке желаний», в том виде, как это широко развито на западе, и, к сожалению, практически не используется у нас в Рунете. Для тех, кто не в курсе: пользователь формирует на сайте магазина «корзину желаний» из товаров, которые бы он хотел получить в качестве подарков, и выкладывает её себе на страницу в соцсети. Друзья имеют возможность приобрести нужные подарки сразу в вашем магазине.

Внедрение функционала Wishlist для e-commerce площадки, можно рассматривать как способ увеличения продаж и ещё один канал привлечения мотивированного трафика. Очень важно сразу внедрить интеграцию с основными соцсетями, чтобы пользователь мог нормально зарепостить корзину своих желаний в то место, где он общается с друзьями.

Одновременно владелец сайта получает полезную информацию о желаниях посетителя и может использовать её для организации рекламных кампаний и предложений ему и его друзьям этих товаров со скидкой (ретаргет, соцсети, рассылки).

Вы делаете жизнь проще не только для пользователей вашей площадки, но и для их друзей и родственников, т.к. для многих людей актуальна проблема выбора. Пусть подарки будут только полезными и желаемыми, и только с вашего сайта!

Акции, подборки и рассылки

Ну, и не забываем про «классику» — всевозможные акции, рекомендации, подборки и обязательно — рассылки. Иначе, откуда покупатели узнают обо всех этих активностях?

Инга Таирова, заместитель директора по развитию интернет-агентства Bquadro

Выбор средств не в последнюю очередь определяется тематикой и ассортиментом магазина. Здесь стоит работать в двух направлениях. Во-первых, подготовить сами акции, например, акция «три по цене двух» будет актуальна для недорогих товаров, подходящих в качестве подарков близким; скидки на определённую сумму покупки — чтобы повысить средний чек; бесплатная доставка по городу и расширенные возможности самовывоза (в выходные, в вечернее время) особенно актуальны в предновогодней суете. Различные подборки «жене», «для мамы» и прочие — для упрощения покупателям выбора подарков.

Во-вторых, не менее важно уведомить пользователей о своих акциях. Рассылки с промокодами, таргетировнная реклама в социальных сетях, новогодние онлайн-конкурсы, напоминания о «брошенных корзинах» — всё это поможет создать поток трафика, необходимый для увеличения объёма продаж в предновогодние дни.

Подведем итоги. Можно сформировать общий список рекомендаций (всего мы опросили порядка 20 представителей e-commerce-отрасли, но в подборку вошли наиболее подробные и уникальные советы) того, что относительно оперативно можно внедрить в вашем интернет-магазине: