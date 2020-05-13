Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги карантина

Группа компаний «ЛитРес», в которую входят проекты ЛитРес, MyBook, Livelib, ЛитРес: Самиздат, ЛитРес: Чтец, ЛитРес: Библиотека, подвела итоги за первые полтора месяца карантина (с 24 марта по 8 мая 2020 года). Самый высокий рост показал крупнейший книжный сервис по подписке MyBook: продажи через сайт и мобильное приложение увеличились на 84%. Выручка флагманского сервиса ЛитРес от продаж через сайт litres.ru и мобильные приложения выросла на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Издательства уходят в онлайн

Из-за закрытия типографий и оффлайн-магазинов ряд книг начали выходить эксклюзивно в электронном и аудиоформатах в сервисе ЛитРес, до выхода этих произведений на бумаге. Эксклюзивно на ЛитРес уже вышло несколько книг: от издательства «Эксмо» — «Четыре всадника раздора» Татьяны Поляковой (книга попала в топ-10 продаж месяца), «Самые яркие звезды» Анны Тодд, от издательства «АСТ» — «Коронавирус. Инструкция по выживанию» Анчи Барановой, от издательства «Синдбад» — «Нормальные люди» Салли Руни, «Коронавирус. Жизнь после пандемии» Игоря Прокопенко и многие другие.

Рост интереса к электронным и аудиокнигам

Цифровые книги — один из основных драйверов книжного рынка, особенно в период, когда все пользователи уходят в «онлайн». Самый высокий рост показывают продажи аудиокниг в мобильном приложении «ЛитРес: Слушай!». На платформе Android рост составил 90%, а на iOS — 68% в сравнении с предыдущим годом.

Посещаемость сайта litres.ru в апреле выросла на 49% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила более 25,3 млн пользователей. Количество активных пользователей в приложениях «Читай!» и «Слушай!» на платформах iOS и Android выросло на 66%.

Подписные сервисы на пике популярности

Об этом говорят данные крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook. Количество пользователей в целом за последний месяц выросло на 314% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а тех, кто слушает аудиокниги — в два раза.

В первом квартале 2020 года выручка MyBook выросла на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Интерес к аудиокнигам среди пользователей MyBook увеличился в четыре раза. Об этом свидетельствует и рост клиентской базы пользователей премиальной подписки, которая включает как электронные, так и аудиокниги. Она увеличилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Результаты акций STAYHOME

В апреле от издательской группы «Эксмо-АСТ» была подготовлена специальная коллекция, в которой книги были доступны с 50% скидкой. Продажи от акции, проведенной совместно с издательством составила 15% от общего числа продаж. Также на сайте и в приложениях ЛитРес была доступна коллекция бесплатных книг от издательства «Альпина Паблишер» — «Пока все дома», из которой пользователи скачали более 1 млн книг. Для пользователей регулярно доступна бесплатная подборка от сервиса ЛитРес, которая включает более 60 000 книг. В период самоизоляции ее популярность резко возросла. За последний месяц пользователи скачали более 5,2 млн бесплатных книг — это на 117% больше, чем месяцем ранее.

Также с 17 марта по конец апреля в сервисе MyBook проводилась акция для пользователей, которые были вынуждены остаться дома из-за карантина: по промокоду STAYHOME они могли получить месяц подписки бесплатно. В апреле показатели активаций промокодов в целом выросли в 4,6 раза по сравнению с началом 2020 года.

Рост популярности самиздата у авторов и читателей

На издательской платформе для независимых авторов ЛитРес: Самиздат также был зафиксирован рост продаж. с 24 марта по 8 мая 2020 года он составил 88% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Количество регистраций новых авторов увеличилось в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом, что связано в том числе со стартом третьего сезона премии «Электронная Буква» для независимых авторов и чтецов.

В проекте ЛитРес: Чтец, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения также зафиксирован рост продаж — 171% к аналогичному периоду прошлого года. Количество чтецов в проекте возросло на 137%.

Самые популярные книги и самые активные регионы

Самые активные читатели и слушатели электронных книг живут в Москве и Московской области — 34,6%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 10,3%, Краснодарском крае, Свердловской и Самарской областях.

Самыми популярными жанрами у читателей стали: фэнтези, психология, мотивация, знания и навыки, фантастика и любовные романы.

Лидером по количеству проданных экземпляров в ЛитРес стала электронная книга автора ЛитРес: Самиздат Владислава Гайдукевича «Расширить сознание легально». В топ-5 книг в сервисе также вошла Джен Синсеро с «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и «7 шагов к стабильной самооценке» Бориса Литвака.

Топ электронных книг сервиса MyBook возглавила Джен Синсеро и «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», на втором месте оказалась книга «Unfu*k yourself. Парься меньше, живи больше» Гэри Джон Бишопа, далее идут «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и «Пять языков любви» Гэри Чепмен.

Среди жанров в сервисе MyBook лидируют психология и личностное развитие, бизнес-литература, любовные романы и современная проза. А на платформе ЛитРес: Самиздат лидируют книги в жанре современные любовные и остросюжетные любовные романы, любовное фэнтези и попаданцы.

Самыми популярными книгами проекта ЛитРес: Самиздат стали: «Расширить сознание легально», Владислава Гайдукевича, «Сиделка» Делия Росси, «Танцы на стеклах — 2» Алекс Д, Ланы Мейер, а также «Служанка» Делия Росси.

Рейтинг самых популярных новинок в ЛитРес возглавил новый детектив Татьяны Устиновой «Четыре всадника раздора», на втором месте оказался фантастический триллер «The One. Единственный» Джона Маррса, а на третьем — любовное фэнтези «Моё прекрасное чудовище» Наи Геяровой.