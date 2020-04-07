Группа компаний «Обувь России» и маркетплейс Беру договорились о сотрудничестве

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, и маркетплейс Беру подписали договор о сотрудничестве. В рамках партнерства Беру поможет Группе компаний привлечь новых покупателей за счет выставления товаров на своей онлайн-витрине.

В рамках пилотного проекта «Обувь России» поставит на маркетплейс сопутствующие товары. В конце апреля состоится первая отгрузка товаров 50 разновидностей, среди которых сумки, палантины, кошельки и ремни.

«В 2020 году перед нашей компанией стоит задача — развитие дополнительных сервисов для максимального удовлетворения потребностей наших покупателей. С нашей точки зрения, маркетплейс Беру — это удобный канал для построения отношений с покупателями. Сотрудничество поможет увеличить узнаваемость брендов, входящих в состав „Обуви России“, расширить географию представленности. — комментирует Евгений Булдыгин, руководитель направления e-commerce ГК „Обувь России“. — Преимущество работы с маркетплейсом заключается в том, что Беру берет на себя всю работу с заказом, осуществляя фулфилмент — обработку, упаковку и доставку. Группа компаний берет на себя поставку товаров на склады сервиса».

«Беру продолжает расширять ассортимент в разных категориях, чтобы нашим пользователям было ещё проще заказывать в одном месте всё необходимое. В 2019 году в категории Fashion мы запустили кожгалантерею, часы, нижнее белье, чулки, носки, колготки и ювелирные украшения. В этом году мы расширим ассортимент категории благодаря сотрудничеству с крупным ритейлером „Обувью России“, что поможет до конца года достичь цели в 1,5 миллиона товарных позиций на маркетплейсе», — отметила Инна Базанкова, категорийный менеджер маркетплейса Беру.

В дальнейшем Группа планирует увеличить количество товаров и товарных категорий, представленных на маркетплейсе.