Группа «М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ запустили оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ запустили пилот и провели первые транзакции по оплате покупок в рознице с помощью динамических QR-кодов в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начали пилот по оплате через Систему быстрых платежей в двух магазинах Москве — по одному под каждым брендом. Система быстрых платежей позволяет покупателям оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счета, не используя карту. С помощью технологии динамических QR-кодов, которую применяют Группа «М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ, вся информация о платеже выводится на терминал оплаты в виде QR-кода, который автоматически опознает банковское приложение покупателя. Для завершения платежа достаточно подтвердить факт оплаты в приложении. Группа «М.Видео-Эльдорадо» в течение 2020 года планирует дальнейшее развитие платежей через СБП.

Для оплаты покупок через СБП клиенту достаточно самостоятельно выбрать его на терминале. Далее на экране терминала появится QR-код, где зашифрована вся информация о сумме и назначении платежа, и обратный отсчёт времени демонстрации кода. Через мобильное приложение своего банка покупатель сканирует QR-код и подтверждает оплату. Система оповещает кассира об успешной транзакции и печатает чек, в котором СБП указана как способ оплаты.

«Безналичные платежи становятся все популярней, и наши покупатели заинтересованы в универсальных и безопасных способах оплаты. Группа „М.Видео-Эльдорадо“ как лидер рынка стремится протестировать и адаптировать все технологии, которые могут быть потенциально интересны нашим клиентам, и Система быстрых платежей обладает рядом преимуществ для пользователя, например, нет необходимости заводить банковскую карту. По оценкам Группы, доля быстрых платежей в обороте компании по прошествии первого года после развёртывания может достигнуть 4%. Мы видим большой потенциал в развитии новых платёжных инструментов в рознице, которые могли бы сократить время расчётов для клиента и сделать процесс максимально комфортным, решения банков на основе СБП могут стать одной из таких технологий», — подчеркнула финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.

«ВТБ активно прорабатывает вопрос применения Системы быстрых платежей и уже сегодня готов предложить клиентам различные варианты её использования на рынке С2В платежей — как через динамичные QR-коды, так и через статичные. Наш банк одним из первых на рынке провёл успешные транзакции С2В, и сейчас в работе реализация платежей через СБП с другими компаниями. Это еще раз подтверждает инновационную направленность ВТБ, его технологичность и клиентоориентированность», — прокомментировала Елена Зулина, заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.