Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет операционные результаты за первый квартал 2020 года

Компания «М.видео» сообщает объединённые неаудированные показатели чистых продаж, продаж сопоставимых магазинов (like-for-like) за первый квартал, окончившийся 31 марта 2020 года, а также публикует обзор бизнеса и ключевые события первого квартала и после отчётной даты.

Ключевые показатели первого квартала 2020 года

Факторы, повлиявшие на результаты первого квартала 2020 года

Ключевые события первого квартала 2020 года

"Сильные операционные результаты первого квартала 2020 года и всего 2019 года создают хорошую основу для прохождения нами турбулентного периода, начавшегося в экономике с конца марта. Текущая ситуация сыграла важную для нас роль — Группа полностью перешла на онлайн-платформу и трансформировалась в онлайн-бизнес. Мы планировали реализовать модель ONE RETAIL в течение трёх лет, но пандемия простимулировала нас мобилизовать ресурсы и сделать это за три недели в условиях жёсткой финансовой дисциплины и оптимизации расходов.

В рамках ONE RETAIL весь процесс выбора и покупки происходит в мобильном устройстве — и на стороне покупателя, и на стороне продавца. Единая онлайн-платформа позволяет нам авторизовать клиентов, делать персональные предложения в любой точке контакта с ними и совершать все транзакции онлайн — на сайте, в мобильном приложении, в магазине. Например, уже сейчас в магазине вы можете оплатить покупку безопасно и бесконтактно, в своём устройстве, не обращаясь на кассовую зону. Порядка 90% наших продаж сейчас — это онлайн-продажи.

Силы и средства, вложенные нами за последние несколько лет в построение концепции ONE RETAIL, позволили нам оперативно адаптировать бизнес к текущим условиям и изменению покупательского поведения. В апреле мы запустили целый ряд проектов, которые позволяют нам бесконтактно, безопасно и оперативно обеспечивать людей необходимой техникой и девайсами в условиях самоизоляции — от доставки службами такси до видеоконсультаций. При этом магазины остаются неотъемлемой частью наших онлайн-продаж, уникальным преимуществом: теперь это и точки онлайн-продаж, и курьерской доставки из магазинов, и место дистрибуции стока, и шоу-рум технологий и новинок. Их роль меняется, но их важность для экосистемы ONE RETAIL остаётся неизменной.

Несмотря на введённые ограничения мы смогли наладить максимально эффективную работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, за считанные дни переформатировав магазины и перестроив многие процессы продаж и логистики. У нас работают около 30 000 сотрудников, и важнейшим приоритетом для нас остаются их безопасность и здоровье, сохранение трудоустройства и дальнейшее развитие человеческого потенциала.

Кроме того, мы лишний раз убедились в правильности начатой несколько лет назад стратегии по выходу в телеком-сегмент. В первом квартале этот рынок вырос на 15% в деньгах по сравнению с прошлым годом. М.Видео-Эльдорадо при этом нарастила продажи смартфонов вдвое быстрее рынка. С введением режима самоизоляции смартфоны и ноутбуки стали самими настоящими товарами первой необходимости, и многие наши магазины сейчас работают как салоны связи, предлагая полный ассортимент мобильных устройств и операторских сервисов«.

Президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован