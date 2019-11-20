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Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 1000-ый магазин

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила тысячный розничный магазин, им стал гипермаркет «М.Видео» в Омске в ТЦ «Квадро».

Группа «М.Видео-Эльдорадо» за год с небольшим, с июня 2018 года, после начала интеграции «Эльдорадо», открыла 160 новых магазинов, включая 56 ребрендированных объектов «МедиаМаркт». Развитие розницы обеспечивает лидерство Группы в России не только на рынке бытовой техники и электроники в целом, но и онлайн. Общие онлайн-продажи компании выросли на 79% до 91 млрд рублей за девять месяцев 2019 года, доля общих онлайн продаж в обороте Группы достигла 31%.

В рамках стратегии ONE RETAIL Группа рассматривает магазины как естественное продолжение сайтов и мобильного приложения, объединённых одной ИТ-платформой. В магазинах «М.Видео» консультанты используют мобильные устройства с установленным на них специальным приложением (RTD, real time dealing или «сделка в режиме реального времени») для авторизации клиентов и персонального сервиса. Кроме того, каждый магазин выполняет функции пункта самовывоза интернет-заказов, сделанных на eldorado.ru или mvideo.ru.

Группа развивает несколько форматов розницы — гипермаркеты бытовой техники и электроники под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо» площадью 1-1,5 тыс. кв. м, концепт m_mobile, ориентированный на продажи смартфонов и другой цифровой электроники, и «Эльдорадо 600», небольшие магазины техники с самым популярным ассортиментом по минимальным ценам. Стратегия развития розницы позволяет Группе охватывать разные аудитории и увеличивать долю рынка.

«Для Группы „М.Видео-Эльдорадо“ как для онлайн-бизнеса развитая и эффективная розничная сеть является конкурентным преимуществом — это точки прямого контакта с покупателями, важная составляющая дистрибьюторской сети и возможность для наших партнёров, производителей техники, „вживую“ демонстрировать все новые технологии. Сегодня порядка 70% наших покупателей используют интернет в процессе выбора техники, и только около 5% оформляют заказы без обращения в магазин, что говорит о высокой востребованности магазинов. Более того, с открытием каждого нового магазина мы видим рост онлайн-трафика и онлайн-продаж в этом регионе или городе. Стратегия ONE RETAIL нацелена на полную интеграцию онлайн и офлайн как на стороне покупателя, так и с точки зрения бизнес-процессов, что позволит Группа расти дальше как онлайн-платформе, опираясь на эффективно работающую розницу», — отметил главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес.

Магазины Группы «М.Видео-Эльдорадо» представлены в 220 российских населённых пунктах во всех федеральных округах, их торговая площадь превышает 1 500 тыс. кв. метров.

Автор: Анна
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