Группа «М.Видео-Эльдорадо» перезапустила магазины в новом формате

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о рестарте розницы в новом формате в рамках стратегии ONE RETAIL после снятия ограничительных мер в отдельных регионах — все операции в магазинах могут осуществляться бесконтактно онлайн, с полным соблюдением мер безопасности для покупателей и сотрудников. «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли 114 магазинов в Москве и около 600 — в регионах.

Новый формат работы розничных магазинов

«Пандемия полностью изменила привычный нам мир и традиционные модели бизнеса. Уходит разделение на каналы, и это выбор покупателя. В магазине клиенты „М.Видео“ совершают те же действия, что и дома в смартфоне — проходит авторизацию, выбор, формирование корзины и оплату, это можно сделать самостоятельно со своего девайса или с помощью консультанта и его мобильного устройства. При этом магазины были и остаются основой нашего бизнеса, но их роль меняется, они становятся основой роста онлайн-продаж. Магазин как шоу-рум позволяет производителям донести до покупателей все преимущества новых разработок и решений, обеспечивает быстрый доступ покупателей к товарам — мы выдаём онлайн-покупку уже через 15 минут. Магазины „М.Видео“ и „Эльдорадо“ как часть общей онлайн-платформы стали ещё более востребованными и эффективными, Порядка 46% заказов в апреле-мае наши покупатели предпочли забрать в магазинах, это в три раза больше, чем в прошлом году», — говорит президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован