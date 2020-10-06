Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует выплатить дивиденды в размере 5,4 миллиарда рублей

Компания «М.видео» объявляет, что Совет директоров ПАО «М.видео» рекомендовал к утверждению на внеочередном общем собрании акционеров дивиденды в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «М.видео».

Общая сумма дивидендов, рекомендованных к выплате Советом директоров, таким образом, может составить порядка 5 393 миллионов рублей. Внеочередное общее собрание акционеров пройдёт 9 ноября 2020 года. Совет директоров рекомендовал утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 ноября 2020 года.

Председатель Совета директоров ПАО «М.видео» Саид Гуцериев: «Группа М.Видео-Эльдорадо демонстрирует стабильно высокие финансовые результаты. Несмотря на все ограничения, действовавшие в первой половине 2020 года для непродовольственных сетей, М.Видео-Эльдорадо обеспечила рост выручки, чистой прибыли и других финансовых показателей, укрепила свои рыночные позиции, снизила долговую нагрузку. Совет директоров удовлетворён результатами работы компании и рекомендует к выплате дивиденды в размере 5,4 миллиарда рублей, что соответствует 100% скорректированной чистой прибыли за шесть месяцев 2020 года».

Генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Изосимов: «Результаты первого полугодия 2020 года подтвердили как эффективность онлайн бизнес-модели, так и финансовую устойчивость компании в этой турбулентной среде. Этот факт позволяет нам планировать возвращение к практике регулярных дивидендных выплат, и в течение ближайших месяцев Группа предполагает представить обновлённую бизнес-стратегию и связанную с ней дивидендную политику».

Группа М.Видео-Эльдорадо в декабре 2019 года, по завершении интеграции двух бизнесов, выплатила дивиденды в размере 6 миллиардов рублей.

По итогам первых шести месяцев 2020 года чистая прибыль Группы «М.Видео-Эльдорадо», скорректированная на убыток в ассоциированных и совместных предприятиях, по стандарту МСФО (МСБУ 17) составила 5 327 миллионов рублей.