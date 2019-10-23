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Группа «М.Видео-Эльдорадо» признана лидером российской электронной торговли

Группа «М.Видео-Эльдорадо» стала обладателем Гран-при, бренд «М.Видео» победил в номинации «Клиентский сервис» общенациональной профессиональной премии в сфере электронной коммерции «Большой Оборот 2019».

Премия «Большой Оборот» присуждается за выдающиеся достижения и значительный вклад в развитие розничной электронной торговли интернет-магазинам, многоканальным ритейлерам, профессионалам e-commerce, а также проектам и персонам, оказавшим значительное влияние на отрасль. Это единственная российская премия в сфере e-commerce и omnichannel, в жюри которой состоят только действующие практики бизнеса.

Среди финалистов номинации Гран-при в этом году: Amf.ru, Beeline.ru, Citilink.ru, Leroymerlin.ru, Pult.ru, Utkonos.ru, а в финал номинации «Клиентский сервис» вошли 220-volt.ru, 4fresh.ru, Delikateska.ru, Leroymerlin.ru, Perekrestok.ru, Renault.ru, Utkonos.ru. Обладатель Гран-при, лидер российской электронной торговли, был определён с помощью живого голосования Большого совета премии. В результате Группа «М.Видео-Эльдорадо» завоевала Гран-при «за наивысший профессионализм, значительное влияние на отрасль и общество», а в номинации «Клиентский сервис» победила «М.Видео» как ритейл, «повёрнутый к клиенту „лицом“ на всех стадиях совершения покупки».

Группа «М.Видео-Эльдорадо» согласно аналитическому отчёту Data Insight «Топ-100 крупнейших интернет-магазинов в России» стала крупнейшей публичной торговой интернет-компанией в России. Группа «М.Видео-Эльдорадо» в рамках стратегии ONE RETAIL объединяет лучшее решения в онлайн и офлайн ритейле, реализуя полную интеграцию всех точек контакта с покупателями — сайта, мобильного приложения, программы лояльности, контактного центра и приложения для продавцов для создания абсолютно бесшовного процесса покупки. ONE RETAIL позволяет предлагать лучший сервис для клиентов и наращивать продажи за счёт индивидуальных предложений и бизнес-процессов, построенных на аналитике данных. расти опережающими рынок темпами. В первом полугодии 2019 года 66% всех продаж сети «М.Видео» были реализованы через интернет, включая традиционные онлайн-продажи и продажи в магазинах с помощью платформы RTD (real-time dealing).

«В этом году прошла юбилейная для нас премия „Большой Оборот“. Вот уже пять лет ее главный принцип: профессионалы оценивают профессионалов, ведь в Большой совет входят более 120 признанных экспертов сферы ecommerce. Отдельно хочу отметить, что высокую планку премии обеспечивают достижения наших номинантов, которые оказывают существенное влияние на развитие электронной коммерции. „Большой Оборот“ каждый год отмечает самые значительные успехи онлайн-игроков, тем самым стимулируя дальнейшее развитие отрасли», — подчеркнул исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов.

Автор: Анна
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