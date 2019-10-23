Группа «М.Видео-Эльдорадо» признана лидером российской электронной торговли

Группа «М.Видео-Эльдорадо» стала обладателем Гран-при, бренд «М.Видео» победил в номинации «Клиентский сервис» общенациональной профессиональной премии в сфере электронной коммерции «Большой Оборот 2019».

Премия «Большой Оборот» присуждается за выдающиеся достижения и значительный вклад в развитие розничной электронной торговли интернет-магазинам, многоканальным ритейлерам, профессионалам e-commerce, а также проектам и персонам, оказавшим значительное влияние на отрасль. Это единственная российская премия в сфере e-commerce и omnichannel, в жюри которой состоят только действующие практики бизнеса.

Среди финалистов номинации Гран-при в этом году: Amf.ru, Beeline.ru, Citilink.ru, Leroymerlin.ru, Pult.ru, Utkonos.ru, а в финал номинации «Клиентский сервис» вошли 220-volt.ru, 4fresh.ru, Delikateska.ru, Leroymerlin.ru, Perekrestok.ru, Renault.ru, Utkonos.ru. Обладатель Гран-при, лидер российской электронной торговли, был определён с помощью живого голосования Большого совета премии. В результате Группа «М.Видео-Эльдорадо» завоевала Гран-при «за наивысший профессионализм, значительное влияние на отрасль и общество», а в номинации «Клиентский сервис» победила «М.Видео» как ритейл, «повёрнутый к клиенту „лицом“ на всех стадиях совершения покупки».

Группа «М.Видео-Эльдорадо» согласно аналитическому отчёту Data Insight «Топ-100 крупнейших интернет-магазинов в России» стала крупнейшей публичной торговой интернет-компанией в России. Группа «М.Видео-Эльдорадо» в рамках стратегии ONE RETAIL объединяет лучшее решения в онлайн и офлайн ритейле, реализуя полную интеграцию всех точек контакта с покупателями — сайта, мобильного приложения, программы лояльности, контактного центра и приложения для продавцов для создания абсолютно бесшовного процесса покупки. ONE RETAIL позволяет предлагать лучший сервис для клиентов и наращивать продажи за счёт индивидуальных предложений и бизнес-процессов, построенных на аналитике данных. расти опережающими рынок темпами. В первом полугодии 2019 года 66% всех продаж сети «М.Видео» были реализованы через интернет, включая традиционные онлайн-продажи и продажи в магазинах с помощью платформы RTD (real-time dealing).