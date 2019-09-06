Группа «М.Видео-Эльдорадо» распространила систему биометрического учёта рабочего времени на обе розничные сети

Группа «М.Видео — Эльдорадо» распространила систему учёта рабочего времени персонала, основанную на биометрии, на розничную сеть «Эльдорадо, в «М.Видео» биометрия используется с 2017 года. По оценкам ритейлера, комплексный продукт российского стартапа VERME по планированию и биометрическому учёту рабочего времени, позволяет повысить мотивацию и эффективность работы сотрудников розницы, сократив при этом затраты фонда оплаты труда на 2,5%.

Система биометрического учёта рабочего времени на основе сканирования лица установлена в 477 магазинах сети «Эльдорадо». Технология работы биометрии достаточно проста, решение состоит из устройства с сенсорным экраном и программного обеспечения, интегрированного с ИТ-системой ритейлера. Приходя или уходя с работы, сотруднику необходимо подойти к устройству и выбрать одно из действий: «Приход» или «Уход». Инфракрасная камера распознает лицо человека, удостоверяется в том, что это не бумажная или цифровая фотография и регистрирует время начала и окончания смены. Затем эти данные автоматически сравниваются с плановым графиком и формируют табель учёта рабочего времени. Аналогичный продукт применяется во всех магазинах «М.Видео» с 2017 года. Фотографирование было выбрано среди нескольких биометрических форматов как наиболее комфортное для сотрудников. Более 25 000 розничных сотрудников обеих сетей используют биометрию.

Биометрия расширила ранее внедрённый и в «Эльдорадо», и в «М.Видео» продукт VERME по автоматизации планирования рабочих графиков. Так, для каждого из магазинов Группы рассчитывается ежедневная потребность в персонале с учётом сезонности, географического расположения, планируемого уровня продаж, сервиса, промо и доли самовывоза онлайн-заказов. Совокупный эффект от системы планирования графиков и биометрического учёта VERME в «Эльдорадо» оценивается в 2,5% экономии ФОТ.

«Биометрия позволяет нам повышать эффективность розницы и лояльность сотрудников, во-первых, за счёт автоматизации — исключаются ошибки, повышается прозрачность выплат, появляется больше времени на выполнение прямых обязанностей. Во-вторых, в рамках единой системы „Эльдорадо“ планирует и контролирует работу продавцов таким образом, чтобы, с одной стороны, эффективно управлять ресурсами, а с другой, обеспечивать высокий уровень сервиса, чтобы наши покупатели всегда могли получить необходимую помощь», — прокомментировал руководитель департамента организационного развития сети развития Группы «М.Видео-Эльдорадо» Дмитрий Ляховец.

Биометрический учёт позволит минимизировать ошибки при начислении заработной платы, повысить прозрачность этого процесса и, как следствие, лояльность сотрудников. Данное решение может повысить общий уровень дисциплины, свести к минимуму опоздания и переработки, поддерживая оптимальную нагрузку на персонал в течение рабочего дня и сохраняя высокий уровень сервиса для покупателей.