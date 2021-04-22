Группа М.Видео-Эльдорадо расширяет формат «Эльдорадо 250»

Компания «М.видео» расширяет региональное присутствие за счёт нового формата розничных магазинов «Эльдорадо 250» с площадью от 250 до 500 кв. м. Группа уже открыла 50 магазинов нового формата в 50 населённых пунктах в 43 из которых вышла впервые. Доступ к полному ассортименту техники, насчитывающему более 75 000 моделей через онлайн-каталог, интеграция онлайн-платформы и магазинов, быстрая доставка и постпродажный сервис позволяют сети не только расширять физическое присутствие, но и увеличивать аудиторию онлайн-покупателей.

Эльдорадо с начала старта проекта открыл 50 первых торговых объектов, в том числе, 22 в первом квартале 2021 года. Ритейлер запустил 22 магазина нового формата в ЦФО, 6 — в ПФО, по 5 в СЗФО, ЮФО, СКФО и СФО, ещё 2 — на Урале. Юбилейный магазин открылся в городе Тейково (Ивановская область). В перспективе ближайших трёх лет в концепции «Эльдорадо 250» компания планирует открыть порядка 250 объектов, при этом продолжит развитие традиционного формата со средней площадью около 1 000 кв. м и магазинов «Эльдорадо 600». С учётом новых компактных точек продаж в формате «Эльдорадо 250» на данный момент сеть Эльдорадо насчитывает более 530 магазинов.

Магазины в новом формате помогают при вложениях втрое меньше, чем при открытии полноформатных объектов, выйти более чем в 200 новых городов в течение ближайших трёх лет и укрепить позиции в тех городах, где бренд уже работает.

Все магазины Эльдорадо, включая новый формат, являются частью онлайн-платформы. Розничные объекты работают как пункты выдачи онлайн-заказов, ассортимент для каждого магазина формируется индивидуально с использованием аналитики данных, что позволяет уже через 15 минут выдавать большинство онлайн-покупок. Для удобства клиентов и ускорения обслуживания возле касс расположена специальная зона, где клиенты могут сами забрать свой интернет-заказ.

Магазины формата «Эльдорадо 250» также оборудованы интерактивными терминалами с полным каталогом товаров Эльдорадо и маркетплейс-партнёров бренда, где покупатель сможет заказать то, чего нет на полках магазина с минимальным сроком доставки. В сенсорный киоск также интегрирован остальной функционал сайта eldorado.ru: актуальные данные о наличии товаров, промоакции и специальные предложения, обзоры, отзывы и другая информация для помощи в выборе и принятии решения о покупке.

«Розничные магазины являются для нас важным элементом онлайн-инфраструктуры. Они обеспечивают быстрый доступ к товарам за счёт актуального ассортимента в каждой точке и сервисную поддержку клиентов как до покупки, так и после. Например, уже сейчас мы видим, что онлайн-продажи растут в три раза городах, где мы открыли магазины этого формата, прежде всего за счёт появления удобной возможности пикапа онлайн-заказов. Планируя открытия, мы выбираем популярные торговые улицы и центры с большой посещаемостью, но малой площадью, что позволяет оперативно и эффективно расширить региональное присутствие при вложениях втрое меньше, чем при открытии полноформатных магазинов. Порядка половины инвестиций могут быть использованы при релокации точки за счёт универсальности дизайна и систем хранения товара». Управляющий директор «Эльдорадо» Сергей Ли

Магазины формата «Эльдорадо 250» имеют площадь 250-500 кв. м. Система вертикального хранения товаров в зале по аналогии с большими магазинами-складами обеспечивает быстрый доступ покупателей к товарам и максимально эффективное использование площади. В общей сложности покупатели могут выбирать более чем тысячи наименований техники по доступным ценам в основных категориях. Большинство товаров предлагается в рамках промоакций или по «первой цене». Многие позиции находятся в открытой выкладке — клиент может лично оценить внешний вид и характеристики витринных образцов, а также получить помощь консультантов.

Эльдорадо специально для этого формата пересмотрела и упростила все процессы в магазине, что позволяет небольшой универсальной команде в 5-6 человек качественно решать все вопросы покупателей — от консультаций до сервисов настройки и оформления кредитов.

По итогам 2020 года розничная сеть «Эльдорадо» достигла 532 магазинов, география присутствия превысила 240 населённых пунктов на территории РФ. Торговая площадь магазинов сети увеличилась до 665 тыс. м кв. На конец года 423 магазина сети работают в традиционном формате со средней площадью около 1000-1500 кв. м. Ещё 83 торговых объекта действуют в концепции «Эльдорадо 600», 26 были открыты в компактном формате «Эльдорадо 250» с площадью от 250 до 500 кв. м.