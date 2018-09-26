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Группа «М.Видео-Эльдорадо» собрала самую сильную команду в ритейле

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» стала рекордсменом по числу номинантов ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», опубликованного ИД «Коммерсантъ» и Ассоциацией менеджеров среди компаний торговли. Эксперты отметили вклад топ-менеджеров Группы в развитие компании и индустрии в целом почти во всех отраслях бизнеса.

В ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», формируемый экспертами, вошли 14 руководителей различных функциональных направлений Группы «М.Видео-Эльдорадо», трое из них заняли первые места. Управляющая команда Группы получила признание экспертов в рекордном количестве номинаций и стала самой сильной среди торговых сетей:

  • Высшее руководство — Энрике Фернандэс, Сергей Ли;
  • Директор по ИТ — Сергей Сергеев,
  • Коммерческий директор — Олег Муравьев,
  • Финансовый директор — Екатерина Соколова,
  • Директор по управлению персоналом — Наталья Малеева,
  • Директор по отношениям с органами власти — Тагир Калимуллин,
  • Директор по маркетингу — Антон Володькин, Василий Большаков,
  • Директор по логистике — Ирина Дементьева, Вячеслав Никонович,
  • Директор по общественным связям — Валерия Андреева, Юлия Завьялова.

Президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован, вошёл в список бизнес-лидеров, чьи действия, по мнению бизнес-сообщества, формируют вектор развития страны и идеологически влияют на развитие своих отраслей и общества в целом.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» формируется ежегодно с 2001 года Ассоциацией менеджеров России. Он выявляет наиболее профессиональных управленцев России. Основной принцип отбора — лучшие выбирают лучших. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикует ежегодно деловое издание «Коммерсантъ».

Автор: Анна
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