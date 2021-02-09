+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Группа М.Видео-Эльдорадо в четвертом квартале 2020 года увеличила GMV на 19%, онлайн-продажи выросли вдвое

Компания «М.видео» сообщает объединённые неаудированные показатели GMV за четвёртый квартал и двенадцать месяцев, окончившиеся 31 декабря 2020 года, а также публикует обзор бизнеса и ключевые события четвертого квартала и после отчётной даты.

Ключевые показатели четвертого квартала 2020 года

  • Общие продажи (GMV) Группы выросли на 18,9% до 164,3 миллиарда рублей (с НДС).
  • Общие онлайн-продажи компании выросли на 101,0% до 105,7 миллиардов рублей (с НДС), составив 64,3% от GMV Группы.
    • Оборот мобильной платформы, вырос на 140,0% до 64,1 миллиарда рублей, и составил 60,7% от общих онлайн-продаж.
    • Оборот веб-платформы вырос на 60,7% до 41,5 миллиарда рублей.
  • Установки пользовательских мобильных приложений М.Видео и Эльдорадо за квартал составили 2,9 миллионов, что выше показателей предыдущего квартала более чем в два раза.
  • Среднемесячное количество активных пользователей мобильных приложений покупателя (MAU) выросло почти в 7 раз до 2,77 млн.
  • Среднемесячная аудитория сайтов Группы выросла на 11,8% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 78,9 миллионов.

Ключевые показатели двенадцати месяцев 2020 года

  • Общие продажи (GMV) Группы выросли на 15,4% до 504,8 миллиардов рублей (с НДС).
  • Общие онлайн-продажи компании выросли на 108,6% до 300,4 миллиардов рублей (с НДС), составив 59,5% от GMV Группы.
    • Оборот мобильной платформы вырос на 152,3% до 154,1 миллиарда рублей, и составил 51,3% от общих онлайн-продаж.
    • Оборот веб-платформы вырос на 76,3% до 146,3 миллиардов рублей.
  • Количество активных идентифицированных клиентов достигло 18,7 миллионов, из которых 41,6% являются OneRetail клиентами; рост числа OneRetail клиентов составил 79,5%.
  • Установки пользовательских мобильных приложений М.Видео и Эльдорадо составили почти 7,8 миллионов и выросли в 5,5 раз к прошлому году.
  • Среднемесячное количество активных пользователей мобильных приложений покупателя (MAU) составило более 2,0 миллионов.
  • Среднемесячная аудитория сайтов Группы выросла на 28,9% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 74,7 миллионов.
  • Общее количество SKU, представленных на онлайн-платформах Группы и в магазинах, увеличилось более чем в 2,5 раза до более 75 тысяч.
  • Сеть магазинов на конец декабря 2020 года составила 1 074 магазинов всех форматов (+36 год-к-году) в 279 городах России.

Генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Изосимов:

«По итогам года и четвёртого квартала мы показали очень сильный рост. В прошлом году компания смогла не только отлично адаптироваться к структурным изменениям рынка, но и ускорить процесс глубокой цифровой трансформации. Наши oбщие онлайн-продажи более чем удвоились и достигли рекордных 300 миллиардов рублей. Этот взрывной рост отразился и в скачке доли компании в онлайн-сегменте российского рынка потребительской электроники до 33%. Такая динамика, без сомнения, ставит М.Видео-Эльдорадо в ряд ведущих е-комм игроков не только в нашей категории, но и на всем российском рынке.

Наша обновлённая стратегия — это стратегия органического роста, нацеленная на решение целого ряда амбициозных задач, что позволит компании сохранить высокие темпы увеличения GMV, обеспечив при этом привлекательный возврат капитала акционерам. Реализация этой стратегии, опирающейся, в первую очередь, на масштабирование и дальнейшее развитие нашей технологии OneRetail, потребует от нас не только оставаться высокоэффективным розничным оператором, но и отстоять свои вновь приобретенные лидирующие позиции в электронной коммерции. Это, безусловно, вызов. Однако, вся история роста компании подсказывает, что мы с ним справимся».

Финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо Екатерина Соколова:

"Все более важным инструментом для совершения покупок в России и во всем мире, а значит и ключевым инструментом борьбы за потребителя, становится смартфон. Поэтому дальнейшая цифровизация клиентского опыта и развитие мобильной платформы с интеграцией мобильных приложений как на стороне покупателя, так и продавца, является ключевым элементом нашей технологичной бизнес-модели OneRetail. В 2020 году продажи через мобильную платформу выросли в 2,5 раза до 154 млрд рублей, это больше половины всех онлайн-продаж Группы. Больше 8 миллионов пользователей уже установили пользовательские приложения М.Видео и Эльдорадо, но мы и наши покупатели только в начале трансформационного пути. Одновременно мы планируем продолжить внедрение мобильной платформы во всех наших магазинах и довести долю магазинов с мобильной онлайн-платформой с 50% до 100% в среднесрочной перспективе.

Таким образом, инвестиции в технологии и расширение наших собственных возможностей по разработке программного обеспечения становится одной из приоритетных задач Группы на 2021 год. Так, мы планируем удвоить численность разработчиков и других ИТ-специалистов в 2021 году, что позволит нам существенно быстрее и эффективнее внедрять собственные программные продукты.

Важным элементом масштабирования нашей мобильной платформы и онлайн-бизнеса в целом остаётся развитие розничной сети и логистической инфраструктуры с дальнейшим увеличением проникновения в регионы России. Несмотря на рост популярности и расширение способов доставки, и вопреки ограничениям в период пандемии, 90% нашего оборота по-прежнему формируется через взаимодействие клиента с магазином, включая покупки в магазине, самовывоз онлайн-заказов и экспресс-доставку на такси из ближайшего магазина. Плотность сети из 1074 магазинов по всей России позволила нам увеличить доступность товаров для клиентов, и М.Видео-Эльдорадо сегодня обеспечивает возможность получения онлайн-покупок в течение ближайших 24 часов для 60% населения России, а больше трети заказов доступно к получению уже в течение 15 минут. Нет сомнений, что магазины и их высококвалифицированный персонал — наше конкурентное преимущество. Мы продолжим в них инвестировать, расширяя розничную сеть не только экстенсивно, но и осуществляя углублённую диджитализацию всех процессов и, самое важное, формируя по-настоящему цифровую корпоративную культуру".

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

5 февраля / Комментарии
Как изменились цены и спрос на автомобили в 2021 году

Как изменились цены и спрос на автомобили в 2021 году

Прошлый год для российского авторынка завершился скромным ростом продаж подержанных автомобилей (плюс 2%) и некритичным падением спроса на новые машины (меньше, чем на 10%). Уже в январе на рынке зафиксирован очередной рост цен, постепенное восстановление запасов машин у дилеров и интерес россиян к покупке новых автомобилей.

далее →

4 февраля / Комментарии
В «Пятёрочке» появился первый Макдоналдс

В «Пятёрочке» появился первый Макдоналдс

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и Макдоналдс объявляют о развитии пилотного проекта по открытию предприятий быстрого питания на территории магазинов группы и запуске первого Макдоналдса в «Пятёрочке» в Москве по адресу Волоцкой переулок, д. 9.

далее →

4 февраля / Комментарии
«Лента» исполнила новогодние желания 18 тысяч детей

«Лента» исполнила новогодние желания 18 тысяч детей

Розничная сеть «Лента» подвела итоги акции «Лента добрых дел». Новогодние подарки получили 18 674 воспитанника 283 социальных учреждений. Акция «Лента добрых дел» проходила в 248 гипермаркетах и 41 супермаркете во всех 89 городах присутствия компании. 

далее →

2 февраля / Комментарии
«Связной» и AliExpress Россия запустили кобрендинговый формат магазинов

«Связной» и AliExpress Россия запустили кобрендинговый формат магазинов

AliExpress Россия и компания «Связной»  запускают в тестовом режиме кобрендинговые пункты выдачи Связной*AliExpress. Протестировать и оценить новый формат взаимодействия в первых 10 магазинах уже могут жители Москвы и Казани.

далее →

2 февраля / Комментарии
Группа «М.Видео-Эльдорадо» изучила спрос на носимые устройства

Группа «М.Видео-Эльдорадо» изучила спрос на носимые устройства

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка носимых девайсов в 2020 году. Во время пандемии россияне стали больше внимания уделять контролю за состоянием здоровья и осознанной физической активности благодаря чему спрос на носимые устройства в России увеличился за год на 17% в штуках и 38% в деньгах, до рекордных 5,4 млн аксессуаров и более 41 млрд рублей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!