Группа М.Видео-Эльдорадо в четвертом квартале 2020 года увеличила GMV на 19%, онлайн-продажи выросли вдвое

Компания «М.видео» сообщает объединённые неаудированные показатели GMV за четвёртый квартал и двенадцать месяцев, окончившиеся 31 декабря 2020 года, а также публикует обзор бизнеса и ключевые события четвертого квартала и после отчётной даты.

Ключевые показатели четвертого квартала 2020 года

Ключевые показатели двенадцати месяцев 2020 года

Наша обновлённая стратегия — это стратегия органического роста, нацеленная на решение целого ряда амбициозных задач, что позволит компании сохранить высокие темпы увеличения GMV, обеспечив при этом привлекательный возврат капитала акционерам. Реализация этой стратегии, опирающейся, в первую очередь, на масштабирование и дальнейшее развитие нашей технологии OneRetail, потребует от нас не только оставаться высокоэффективным розничным оператором, но и отстоять свои вновь приобретенные лидирующие позиции в электронной коммерции. Это, безусловно, вызов. Однако, вся история роста компании подсказывает, что мы с ним справимся».

«По итогам года и четвёртого квартала мы показали очень сильный рост. В прошлом году компания смогла не только отлично адаптироваться к структурным изменениям рынка, но и ускорить процесс глубокой цифровой трансформации. Наши oбщие онлайн-продажи более чем удвоились и достигли рекордных 300 миллиардов рублей. Этот взрывной рост отразился и в скачке доли компании в онлайн-сегменте российского рынка потребительской электроники до 33%. Такая динамика, без сомнения, ставит М.Видео-Эльдорадо в ряд ведущих е-комм игроков не только в нашей категории, но и на всем российском рынке.

Финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо Екатерина Соколова:

"Все более важным инструментом для совершения покупок в России и во всем мире, а значит и ключевым инструментом борьбы за потребителя, становится смартфон. Поэтому дальнейшая цифровизация клиентского опыта и развитие мобильной платформы с интеграцией мобильных приложений как на стороне покупателя, так и продавца, является ключевым элементом нашей технологичной бизнес-модели OneRetail. В 2020 году продажи через мобильную платформу выросли в 2,5 раза до 154 млрд рублей, это больше половины всех онлайн-продаж Группы. Больше 8 миллионов пользователей уже установили пользовательские приложения М.Видео и Эльдорадо, но мы и наши покупатели только в начале трансформационного пути. Одновременно мы планируем продолжить внедрение мобильной платформы во всех наших магазинах и довести долю магазинов с мобильной онлайн-платформой с 50% до 100% в среднесрочной перспективе.

Таким образом, инвестиции в технологии и расширение наших собственных возможностей по разработке программного обеспечения становится одной из приоритетных задач Группы на 2021 год. Так, мы планируем удвоить численность разработчиков и других ИТ-специалистов в 2021 году, что позволит нам существенно быстрее и эффективнее внедрять собственные программные продукты.

Важным элементом масштабирования нашей мобильной платформы и онлайн-бизнеса в целом остаётся развитие розничной сети и логистической инфраструктуры с дальнейшим увеличением проникновения в регионы России. Несмотря на рост популярности и расширение способов доставки, и вопреки ограничениям в период пандемии, 90% нашего оборота по-прежнему формируется через взаимодействие клиента с магазином, включая покупки в магазине, самовывоз онлайн-заказов и экспресс-доставку на такси из ближайшего магазина. Плотность сети из 1074 магазинов по всей России позволила нам увеличить доступность товаров для клиентов, и М.Видео-Эльдорадо сегодня обеспечивает возможность получения онлайн-покупок в течение ближайших 24 часов для 60% населения России, а больше трети заказов доступно к получению уже в течение 15 минут. Нет сомнений, что магазины и их высококвалифицированный персонал — наше конкурентное преимущество. Мы продолжим в них инвестировать, расширяя розничную сеть не только экстенсивно, но и осуществляя углублённую диджитализацию всех процессов и, самое важное, формируя по-настоящему цифровую корпоративную культуру".