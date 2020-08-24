Группа М.Видео-Эльдорадо в первом полугодии 2020 года увеличила EBITDA на 20,3% до 13,3 млрд рублей

«М.видео» публикует сокращённые неаудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.

Ключевые финансовые показатели по Группе М.Видео-Эльдорадо за первое полугодие 2020 года:

Выручка выросла на 7,8 % год-к-году до 173 934 млн рублей благодаря почти двукратному росту общих онлайн-продаж.

Валовая прибыль увеличилась на 7,0% год-к-году и достигла 44 651 млн рублей (44 681 млн рублей по «МСФО 16»), валовая маржа составила 25,7%.

Показатель EBITDA по Группе вырос на 20,3% год-к-году и достиг 13 354 млн рублей (21 983 млн рублей по «МСФО 16»), а рентабельность по показателю EBITDA увеличилась на 0,8 процентных пункта год-к-году до 7,7% (12,6% по «МСФО 16»).

Скорректированная чистая прибыль Группы выросла на 44,2% год-к-году до 5 327 млн рублей (3 777 млн рублей по «МСФО 16»).

Существенные показатели и события за первое полугодие 2020 года:

В результате успешного ускоренного масштабирования онлайн-бизнеса общие онлайн-продажи Компании выросли на 97,5% год-к-году до 116 829 млн рублей (с НДС), составив 56,1% от общих продаж Группы.

Административные, общие и коммерческие расходы (SG&A) без учёта амортизации снизились на 1,4 процентных пункта до 21,2% от выручки за полугодие благодаря снижению затрат на аренду и административный персонал («МСБУ 17»).

Совокупный негативный эффект на Группу от дополнительных расходов и потерь, связанный с COVID-19 и защитой персонала и покупателей от угрозы распространения инфекции, оценивается в 248 млн рублей по итогам первого полугодия.

Чистый долг Группы на 30 июня 2020 года составил 42 898 млн рублей (снижение на 23.4% по сравнению с 30 июня 2019 года), показатель чистый долг/EBITDA (LTM, «МСБУ 17») — 1,48x (снижение на 0,83x по сравнению с 30 июня 2019 года).

Общие капитальные затраты составили 3 111 млн рублей (снижение на 21,5% год-к-году) на фоне сокращения затрат на экспансию и реконструкцию и переноса ряда проектов на более поздний срок. При этом капитальные затраты на IT и проекты, направленные на поддержку онлайн-платформ, выросли на 17,4% и 4,6% год-к-году, соответственно, что связано в первую очередь с необходимостью обеспечения развития онлайн-продаж.

«Сильные финансовые результаты, которые демонстрирует Группа по итогам одного из самых сложных за свою историю периодов, наглядно подтверждают профессионализм команды и высокую эффективность ONE RETAIL-модели, объединяющей покупательский опыт онлайн и в магазинах через смартфон. Я благодарю каждого из сотрудников Группы за неравнодушие, стрессоустойчивость и упорство в эти непростые для всех месяцы. М.Видео-Эльдорадо по итогам первого полугодия показала не только рост выручки и доли рынка, но и высокий уровень эффективности бизнеса, несмотря на все ограничения, с которыми мы столкнулись в весенние месяцы — показатель маржинальности по EBITDA компании достиг 7,7%, скорректированная чистая прибыль составила 5,3 миллиардов. Пожалуй, можно сказать, что мы являемся одним из немногих российских онлайн-ритейлеров с эффективной бизнес-моделью, которая обеспечивает не только рост продаж, но и стабильную рентабельность, а также рост прибыли». Президент и председатель правления Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Тынкован

«Оперативная трансформация в онлайн-бизнес стала возможна благодаря стратегическим проектам, которые мы запускали на протяжении последних лет — от совершенствования процессов самовывоза в магазинах и мобильной платформы для продавцов до развития систем финансовой аналитики и планирования. Реализацию этих проектов нам удалось даже ускорить, несмотря на ограничения, который испытывала компания в период пандемии. В результате, компания за счёт изменения расходов в пользу онлайн-направлений и динамического подхода к бюджетированию в зависимости от уровня продаж продемонстрировала сильные результаты, сохранила и укрепила финансовые позиции, повысила ликвидность и снизила долговую нагрузку». Главный финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо Екатерина Соколова

Выручка Группы увеличилась на 7,8% год-к-году до 173 934 млн рублей в первом полугодии 2020 года благодаря:

почти двукратному росту общих онлайн-продаж, который ускорился в период действия ограничительных мер для непродовольственной розницы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, пришедшейся на второй квартал;

ускорению темпов продаж бытовой техники и электроники в первом квартале, обусловленному колебаниями валютного курса и реализацией потребителями ряда отложенных крупных покупок;

существенному рост продаж ноутбуков, периферии и других мобильных устройств в марте и втором квартале на фоне перехода людей на удалённую работу и обучение.

Валовая прибыль компании в отчётном периоде выросла на 7,0% год-к-году и составила 44 651 млн рублей, в то время как валовая маржа снизилась на 0,2 п.п. год-к-году до 25,7% за счёт изменения категорийного микса, что связано с изменившимися потребительскими предпочтениями на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.

Показатель EBITDA по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») вырос на 20,3% год-к-году и достиг 13 354 млн рублей, при этом показатель рентабельности EBITDA увеличился на 0,8 п.п. год-к-году и составил 7,7% в первом полугодии 2020 года. Улучшение этих показателей было вызвано эффективным управлением коммерческими, общехозяйственными и административными расходами (без учёта амортизации), которые снизились как процент от выручки на 1,6 процентных пункта до уровня 18.9%.

Ключевыми факторами повышения эффективности операционных расходов стали:

снижение затрат на аренду, которые составили 10 210 млн рублей по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») и сократились как процент от выручки на 0,9 процентных пункта до 5,9% за счёт согласования новых условий о снижении фиксированной оплаты и привязке арендной платы к обороту в подавляющем большинстве магазинов;

расходы на персонал по итогам первого полугодия снизились как процент от выручки на 0,5 процентных пункта до 6,3%. Основными факторами, которые привели к снижению, стали: ускорение внедрения проектов по повышению эффективности бизнес-процессов и соответствующего изменения организационных структур, а также оптимизация работы офиса в рамках онлайн-трансформации и заморозки вакансий;

сокращение затрат на рекламу во втором квартале в результате уменьшения затрат на ТВ и наружную рекламу и при одновременном усилении фокуса на интернет рекламу.

Вместе с этим вследствие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с этим ограничений, требований регулирующих органов и необходимости защиты персонала, клиентов и партнёров, Группа понесла дополнительные расходы и потери, совокупный негативный эффект от которых по итогам первого полугодия оценивается Группой в 248 млн рублей. Данный эффект включает дополнительные расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекцию помещений, а также фактически понесённые потери по аренде и субаренде.

Операционная прибыль по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») увеличилась на 20,7% год-к-году до 9 372 млн рублей в первом полугодии 2020 года благодаря росту выручки и показателя EBITDA. Расходы на амортизацию по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») выросли до 3 982 млн рублей в отчётном периоде с 3 335 млн рублей годом ранее в связи с экспансией бизнеса и инвестициями в дальнейшее развитие ИТ-платформы.

Скорректированная чистая прибыль Группы по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») выросла на 44,2% год-к-году до 5 327 млн рублей в первом полугодии 2020 года по сравнению с 3 695 млн рублей за аналогичный период прошлого года в результате роста выручки и описанных выше факторов повышения эффективности бизнеса.

По состоянию на 30 июня 2020 года общий долг Группы вырос год-к-году на 6 574 млн рублей и составил 68 225 млн рублей, в то время как денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода выросли на 19 670 млн рублей по сравнению с 30 июня 2019 года и составили 25 327 млн рублей. Рост общего долга в отчётном периоде вызван реализацией мер по усилению ликвидности Группы. Чистый долг Группы снизился в сравниваемых периодах на 13 096 млн рублей.

В результате соотношение чистый долг к EBITDA на 30 июня 2020 года (LTM, «МСБУ 17») года составило 1,48х — снижение на 0.83х по сравнению с 30 июня 2019 года. Все долговые обязательства Группы номинированы в рублях.

Ключевые консолидированные неаудированные финансовые показатели по Группе «М.Видео-Эльдорадо» за первое полугодие 2020 года, в млн руб. (без НДС)

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Ключевые события после отчётной даты

В июле Группа досрочно погасила обязательства по кредитам на сумму 21 554 млн рублей с целью частичного рефинансирования долгового портфеля и получила транши на сумму 15 005 млн рублей по более низкой процентной ставке.

Влияние «МСФО 16» («IFRS 16») на финансовую отчётность Группы М.Видео-Эльдорадо

Внедрение стандарта «МСФО 16» («IFRS 16»), вступившего в силу с 1 января 2019 года, оказало влияние на показатель EBITDA, операционную прибыль и чистую прибыль Группы.

Влияние на EBITDA

Показатель EBITDA Группы значительно выше в соответствии с новым стандартом «МСФО 16» («IFRS 16»), так как основная часть расходов по аренде, ранее признаваемых в составе коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, признается по «МСФО 16» («IFRS 16») как задолженность на балансе компании, а также в расходах на проценты по кредитам в отчёте о прибылях и убытках.

Расходы на аренду и коммунальные услуги были ниже по стандарту «МСФО 16» («IFRS 16») на 7 589 млн рублей в первом полугодии 2020 года. Таким образом, EBITDA Группы по «МСФО 16» («IFRS 16») выросла до 21 983 млн рублей по сравнению с 13 354 млн рублей по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») в первом полугодии 2020 года. Рентабельность по EBITDA по «МСФО 16» («IFRS 16») составила 12,6% или, что на 4.9 п.п. выше по сравнению с рентабельностью по EBITDA, равной 7,7% по «МСБУ 17» («IAS 17») в первом полугодии 2020 года.

Влияние на чистую прибыль

На чистую прибыль Группы в первом полугодии 2020 года оказали влияние дополнительные расходы в размере 7 874 млн рублей амортизации активов в форме права пользования в соответствии со стандартом «МСФО 16» («IFRS 16»). Влияние этих дополнительных амортизационных расходов было полностью компенсировано вычетом расходов на долгосрочную аренду из состава операционных расходов, как упоминалось выше.

При этом финансовые затраты увеличились на 2 819 млн рублей по «МСФО 16» («IFRS 16») за счёт дополнительных процентных расходов по обязательствам по аренде в первом полугодии 2020 года. Внедрение стандарта «МСФО 16» («IFRS 16») также привело к снижению расходов по налогу на прибыль из-за снижения прибыли до налогообложения.

В результате скорректированная чистая прибыль Группы по стандарту по «МСФО 16» («IFRS 16») достигла 3 777 млн рублей по сравнению с 5 327 млн рублей скорректированной чистой прибыли по «МСБУ 17» («IAS 17») в первом полугодии 2020 года. Скорректированная чистая маржа по «МСФО 16» («IFRS 16») составила 2,2% по сравнению с 3,1% по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») в 2019 году.

Влияние на отчёт о движении денежных средств

Внедрение стандарта «МСФО 16» («IFRS 16») не оказывает влияния на чистое изменение денежных средств в отчёте о движении денежных средств. Однако стандарт «МСФО 16» («IFRS 16») влияет на представление отчёта о движении денежных средств, поскольку основные платежи по аренде классифицируются как финансовая деятельность, предоплата — как инвестиционная деятельность, а процентные платежи — как проценты, выплачиваемые в операционной деятельности.