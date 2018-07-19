«Группа «М.Видео-Эльдорадо» впервые подводит совместные операционные итоги

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщает объединённые неаудированные про-форма* показатели чистых продаж и продаж сопоставимых магазинов (like-for-like), а также результаты развития сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» за второй квартал и первое полугодие, окончившиеся 30 июня 2018 года.

Ключевые объединённые показатели второго квартала 2018 года (про-форма*):

Продажи по Группе «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 17,2% год-к-году до 84,5 млрд рублей (с НДС)

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по Группе показали рост 15,4%

Объединенные продажи через интернет увеличились на 38,7% год-к-году до 15,5 млрд рублей (с НДС). Доля онлайн в общих продажах Группы составила 18%. Доля самовывоза в интернет-продажах Группы составила 73%.

Ключевые объединённые показатели первого полугодия 2018 года (про-форма*):

Продажи по Группе «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 16,0% до 175,3 млрд рублей (с НДС)

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) Группы увеличились на 13,8%

Интернет-продажи объединённой компании выросли на 39,6% год-к-году до 32,3 млрд рублей (с НДС)

* Про-форма операционной отчетности по Группе «М.Видео-Эльдорадо» показывает сводные продажи, LFL и результаты развития сетей «М.Видео» и «Эльдорадо», включающие итоги работы «Эльдорадо» не с момента закрытия сделки по ее приобретению, а за весь отчетный период (первое полугодие 2018 года) и ретроспективно — итоги «Эльдорадо» за первое полугодие 2017 года.

Продажи Группы выросли на 17,2% год-к-году до 84,5 млрд рублей (с НДС) во втором квартале 2018 года и на 16,0% год-к-году до 175,3 млрд рублей (с НДС) по итогам первого полугодия 2018 года.

Продажи сети «М.Видео» показали впечатляющий рост на 20,9% год-к-году и достигли 55,6 млрд рублей (с НДС) во втором квартале 2018 года. Продажи «Эльдорадо» также росли двузначными темпами, впервые за последние несколько кварталов — на 10,8% год-к-году до 28,9 млрд рублей (с НДС) во втором квартале 2018 г. Рост был вызван сильными показателями продаж сопоставимых магазинов (LFL) по обеим сетям и поддержан устойчивой динамикой интернет-продаж «М.Видео».

Продажи LFL по Группе показали рост на 15,4% во втором квартале 2018 года за счёт увеличения числа покупок и среднего чека. Во втором квартале продажи LFL «М.Видео» увеличились на рекордные 16,1%, в то время как рост LFL продаж «Эльдорадо» составил 14,1% — лучший показатель для сети за последние несколько лет.

Во втором квартале 2018 года интернет-продажи «М.Видео» (заказы онлайн с доставкой на дом и самовывоз из магазинов) увеличились на 63,0% год-к-году, благодаря росту количества покупок и среднего чека. Интернет-продажи «Эльдорадо» выросли на 7,0% год-к-году во втором квартале 2018 года, благодаря растущему среднему чеку, при снижении числа транзакций. В рамках перехода на единую операционную модель «Эльдорадо» оптимизировала ассортимент, сократив непрофильные категории и увеличив долю цифровых устройств, а также выровняла уровень цен в интернет-магазине с розницей. Вследствие этого, в первом полугодии 2018 года наблюдалось разовое перераспределение трафика из интернета в офлайн магазины «Эльдорадо». При этом доля интернет-продаж «Эльдорадо» от общих продаж сети осталась на среднерыночном уровне 18%.

«Группа „М.Видео-Эльдорадо“ впервые подводит совместные операционные итоги работы сетей. За короткий период объединённая компания добилась заметных результатов в укреплении своего лидерства. На фоне растущего рынка потребительской электроники Группа работала более эффективно. Уже сейчас мы видим первые результаты от перехода „Эльдорадо“ на бизнес-модель „М.Видео“, внедрения единых для обоих брендов эффективных процедур управления ассортиментом, промо и персоналом. Уже по итогам первых двух месяцев работы объединенной компании „Эльдорадо“ показала лучшую динамику продаж за последние полтора года», — прокомментировал президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

«Во втором квартале мы наблюдали заметный рост рынка. Обе сети не только сумели использовать благоприятный рыночный тренд, но и превзошли его по темпам роста, продемонстрировав внушительный двузначный LFL по итогам квартала. Это стало возможно благодаря качественной работе операционного менеджмента и эффективности бизнес-модели, которая легла в основу объединенной компании. Особенно приятно констатировать положительные итоги работы «Эльдорадо». Во втором квартале бренд оптимизировал ассортимент, усилив цифровой сегмент, продажи которого выросли почти на 60% год-к-году, втрое опередив рынок. Доля кредитных покупок также укрепилась и достигла здорового для нашего рынка показателя в 19%. Одновременно «Эльдорадо» пересмотрела подход к промо, начала переход на ОМНИ-модель и привела цены в онлайн и рознице к единому уровню. Рост продаж «Эльдорадо» в первом полугодии, целиком обусловленный рекордным LFL, будет поддержан активной программой экспансии до конца года«,- подчеркнул главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес.

«В „М.Видео“ важнейшим драйвером остаются онлайн-продажи. По итогам второго квартала они выросли более чем на 60% благодаря развитию функциональности сайта и улучшению эффективности интернет-рекламы. „М.Видео“ продолжает наращивать присутствие на цифровом рынке: во втором квартале 2018 года продажи товаров этого сегмента выросли на треть благодаря развитию стратегического проекта „М_Mobile“. В текущем году компания уже пилотирует отдельно стоящие магазины под этим брендом.

Кроме того, позитивную динамику второго квартала поддержали успешно реализованные обеими сетями футбольные промоакции, которые стали дополнительным стимулом к покупке», — добавил г-н Фернандес.

Операционные показатели Группы «М.Видео-Эльдорадо» во 2-м квартале и 1-м полугодии 2018 года (про-форма*):

* Информация о результатах продаж сопоставимых магазинов (LFL) основана на сравнении 759 магазинов, открытых не позднее 1 января 2017 года и впоследствии не закрывавшихся на две недели или более, либо не изменивших свою общую площадь более чем на 20%.

**За 6 месяцев 2018 года было открыто 5 магазинов «М.Видео» и 2 магазина «М_Mobile», и закрыто 2 магазина «М.Видео» в связи с их переездом.

За 6 месяцев 2018 года было закрыто 7 магазинов «Эльдорадо», (6 из которых по предписанию ФАС), и открыто 3 новых магазина.