Группа «М.Видео-Эльдорадо» выплатит дивиденды в размере 6 миллиардов рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная и онлайн компания по торговле электроникой и бытовой техникой, сообщает о решении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «М.видео», состоявшегося 3 декабря 2019 года, выплатить дивиденды в размере 6 миллиардов рублей по итогам успешной интеграции «М.Видео» и «Эльдорадо» в 2018-2019 гг.

Внеочередное общее собрание акционеров Группы «М.Видео-Эльдорадо» утвердило выплату дивидендов за девять месяцев 2019 года в размере 33,37 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «М.видео». В соответствии с российским стандартом бухгалтерской отчётности финансовый результат синергий от интеграции компаний за 2018-2019 год отражён в третьем квартале 2019 года.

Общая сумма дивидендных выплат, таким образом, составит 6,0 миллиарда рублей. Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 16 декабря 2019 года. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 28 января 2020 года.