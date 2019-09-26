Группа «М.Видео – Эльдорадо» запускает крупнейший в России проект по постоянному сбору и утилизации техники

Группа «М.Видео — Эльдорадо» вместе с Ассоциацией «СКО Электроника-утилизация» и АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» запускают крупнейший в России проект по постоянному сбору и утилизации бытовой техники и электроники. Партнёры обеспечивают полный цикл сбора и утилизации техники с минимальным влиянием на окружающую среду. Проект на территории Москвы и Московской области объединит более 200 точек сбора, три завода по переработке и прозрачную систему учёта всех видов утилизируемой техники. В среднесрочной перспективе объём утилизации собранной «М.Видео» и «Эльдорадо» в столичном регионе техники может достигнуть 4 000 тонн ежегодно.

Крупнейший в России проект по сбору и переработке техники

Более 200 розничных магазинов «М.Видео», «Эльдорадо», а также цифровые салоны m_mobile в Москве и Московской области уже начали принимать технику на утилизацию. Потребители могут бесплатно и в любое удобное для себя время сдать любые ненужные устройства: от холодильника и стиральной машины до смартфона, утюга или телевизора. Для этого достаточно обратиться на сервисную зону магазина и подписать согласие на утилизацию. Клиентам также доступна услуга вывоза крупной бытовой техники с последующей утилизацией при доставке нового товара. В будущем вывоз на утилизацию можно будет заказать как отдельную услугу. Собранная в Москве в рамках проекта техника будет направляться на высокотехнологичный комплекс по глубокой переработке электронных отходов под управлением «Корпорации ЭКОПОЛИС». В среднесрочной перспективе участники проекта нацелены на сбор и переработку порядка 4 000 тонн электронного мусора в Москве и области ежегодно.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и Ассоциация «СКО-утилизация» уже запустили пилотную программу постоянной утилизации техники в Санкт-Петербурге, всего за два полных месяца удалось собрать более 2 000 единиц техники. До конца года, помимо Москвы и Московской области, проект заработает ещё в пяти городах: Казани, Новокузнецке, Самаре, Ярославле, Ульяновске. В течение двух лет партнёры рассчитывают запустить приём техники на утилизацию во всех 220 городах Группы.

Вся собранная техника учитывается в ИТ-системе ритейлера и передаётся ассоциации, которая занимается подбором и аккредитацией заводов-утилизаторов, а также контролем на этапе транспортировки от магазина до завода утилизатора и последующей утилизации. Экономическо-юридическая модель взаимодействия партнёров была разработана компанией Deloitte.

«Впервые в России мы запускаем постоянно действующий процесс сбора старой техники, в рамках которого точно можем гарантировать, что каждое сданное устройство будет эффективно утилизировано без вреда экосистеме города. Сдавать технику туда, где ты её приобрёл, очень логично, и развитая инфраструктура „М.Видео“ и „Эльдорадо“, наши ИТ-решения позволят реализовать этот проект в большинстве городов, — говорит президент Группы „М.Видео-Эльдорадо“ Александр Тынкован. — Все больше людей обращает внимание на то, как потребляемые ими товары и услуги влияют на планету, и можно предположить, что с течением времени ответственное потребление станет не модным трендом, а стандартом, нормой, а вторичная переработка — активно растущим сегментом экономики, тесно связанным с розничным ритейлом».

Где и как перерабатывают электронику

Перерабатывающий комплекс «Корпорации ЭКОПОЛИС» состоит из трёх заводов, которые образуют полный цикл экологической утилизации с эффективностью переработки до 95% от входящего объема электронных отходов. Первоначально техника попадает на завод «Экотехпром», где разбирается на составляющие и сортируется. На предприятии функционирует уникальная линия по переработке холодильного оборудования, оснащенная автоматической герметичной системой замкнутого цикла для удаления фреона, исключающей его попадание в атмосферу. Линия утилизации мониторов и телевизоров с электронно-лучевой трубкой позволяет осуществлять обезвреживание колб и экологично собирать люминофор в герметичные ёмкости для последующей переработки на предприятиях, утилизирующих ртутьсодержащие материалы. Отсортированные и измельчённые на заводе «Экотехпром» корпусные пластики передаются для последующей экопереработки на завод «Экопласт», а печатные платы и цветные металлы — на завод «Аурус». Продуктами полного комплекса экологической переработки трёх заводов являются высококачественные вторичные пластиковые гранулы ABS, PS, PP, медный катод, лом чёрных и цветных металлов.

«В вопросе утилизации электронных отходов крайне важен контроль качества и глубины переработки. Сегодня в России выдано более 3000 лицензий на переработку электронных отходов, при этом качество работы компаний-утилизаторов фактически не проверяется. Это приводит к тому, что недобросовестные переработчики извлекают из техники лишь наиболее ценные компоненты, а всё остальное сжигают, захоранивают или выбрасывают на свалку, нанося существенный вред экологии города. Также не проработан вопрос централизованного сбора отходов электроники у населения. Люди не знают, куда сдавать накопившийся электронный мусор, чтобы он был экологически переработан. Производственные мощности комплекса заводов „Корпорации ЭКОПОЛИС“ позволят закрыть полный объём переработки электронных отходов по городу Москве, а в перспективе — и Московской области. В России нет аналогичных комплексных предприятий по переработке электронных отходов, и мы будем делать всё возможное для борьбы с электронным мусором. Сотрудничество с Группой „М.Видео-Эльдорадо“ в вопросе построения полной цепочки утилизации б/у электронной техники от этапа её сбора у населения до глубокой переработки на наших заводах — первый большой шаг к этому. Уверен, что данный проект станет флагманом на пути создания системы экологической утилизации электронного оборудования в России», — отмечает председатель совета директоров АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» Владислав Владимирович Свиблов.

Контроль на каждом из этапов

Вся собранная в магазинах техника поштучно учитывается перед отправкой на переработку. Утилизатор, получив партию, взвешивает ее и также заносит данные в общую ИТ-систему. К ней подключены ритейлеры, Ассоциация «СКО Электроника-утилизация» и предприятия по утилизации, что позволяет отследить путь каждого товара. Эксперты Ассоциации проверяют весь цикл переработки на соответствие российским и международным экологическим стандартам. Помимо комплекса «Корпорации ЭКОПОЛИС» ассоциация уже сотрудничает с 10 утилизаторами в разных регионах России. Эти компании прошли входной аудит согласно высокими требованиям Ассоциации и ежеквартально подтверждают аккредитацию.

Расходы по сбору техники — обучение персонала, оформление документов, хранение в магазинах, — берёт на себя Группа «М.Видео-Эльдорадо». Транспортировку техники до предприятий-утилизаторов оплачивает ассоциация.

«Данный масштабный проект, не имеющий аналогов в России, является откликом ответственного бизнеса на запрос общества и государства в части становления экономики замкнутого цикла и повышения уровня экологичности в целом. Важным стимулирующим фактором этой работы явилась возможность самостоятельной реализация расширенной ответственности производителей и импортеров за судьбу товаров, утративших свои потребительские свойства, предусмотренной в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ „Об отходах производства и потребления“. Особое внимание Ассоциация уделяет контролю всех своих контрагентов и их бизнес-процессов, касающихся сбора и утилизации, на соответствие действующему законодательству и даже глубже, на соответствие своим внутренним регламентам, иногда более строгим, чем закон», — подчёркивает президент Ассоциация «СКО Электроника-утилизация» Александр Онищук.

Итоги пилотного проекта

Около 10 лет Группа «М.Видео-Эльдорадо» регулярно проводит краткосрочные маркетинговые акции по сбору старой техники, в рамках которых выдаёт скидки на новые устройства. Параллельно ритейлер тестирует утилизацию любой старой электроники на постоянной и некоммерческой основе. Пилотный проект стартовал в июне 2019 года в 30 магазинах «М.Видео» в Санкт-Петербурге и Колпино. Чаще всего на утилизацию сдают старые стиральные машины, телевизоры и утюги. Из одной стиральной машины весом около 50 кг в результате переработки получаются 15 кг строительных смесей, одна секция металлического забора в 2,5м и одно пластиковое садовое кресло.