+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила экспресс-кредитование в своих интернет-магазинах

Группа «М.Видео-Эльдорадо» расширила партнёрскую сеть банков и совместно с ПАО «МТС-Банк» запустила экспресс-кредитование в интернет-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

Основным преимуществом услуги является возможность подать кредитную заявку онлайн и получить решение МТС Банка в течение нескольких минут, указав минимально необходимую информацию. Достаточно зарезервировать нужный товар на сайте mvideo.ru или eldorado.ru и выбрать самовывоз. Точный размер ежемесячного платежа по кредиту будет автоматически рассчитан и указан после одобрения заявки с учётом первоначального взноса, срока кредита и добровольных услуг страхования. Сервисом могут воспользоваться все покупатели.   

«Развитие финансовых технологий и сервисов стимулирует рост интернет-продаж техники. Покупателям стало привычно и удобно оформить, например, покупку в кредит без переплаты в считанные минуты, и забрать ее уже через полчаса или в удобное время в любом магазине. Сети «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагают возможность, отправив всего одну анкету на одобрение сразу в восемь банков-партнёров, получить лучшие условия на рынке. Партнёрство с ведущими компаниями, в том числе с МТС Банком, позволяет повышать уровень одобряемости и сроки оформления документов для наших клиентов за счёт внедрения короткой анкеты и SMS-подписания», – рассказала директор направления «Финансовые услуги и сервисы» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская.

Имея на руках заявку на кредит, одобренную МТС Банком, клиент может прийти в удобный ему магазин «М.Видео» или «Эльдорадо», выбранный при оформлении заказа, и забрать свою покупку. Услуга доступна во всех 977 магазинах Группы «М.Видео-Эльдорадо» более чем в 220 городах России.

«МТС Банк предоставляет услугу кредитования на покупку товаров в розничной сети «М.Видео» с 2016 года. Мы рады расширить наше сотрудничество по программе целевого потребительского кредитования теперь и в цифровых каналах продаж Группы «М.Видео-Эльдорадо». Онлайн-кредитование значительно упрощает клиентам «М.Видео» и «Эльдорадо» покупку любых необходимых товаров, тем более, что оформить кредит в интернет-магазинах можно по безбумажной технологии. По ней МТС Банк работает уже год с одним листом согласия от клиента. А в ближайшее время при выдаче POS-кредитов мы запустим технологию «полной безбумаги» с подписанием договора посредством SMS и отправки кредитной документации на электронную почту», − отметил заместитель Председателя Правления, руководитель розничного бизнеса ПАО «МТС-Банк» Эдуард Иссопов. 

Согласно исследованию агентства Frank RG, МТС Банк по итогам июня 2019 года входит в четвёрку российских банков, выдавших наибольшее количество POS-кредитов (потребительский кредит, выдаваемый непосредственно в розничном магазине на этапе покупки товара).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

31 июля / Комментарии
Яндекс обновляет автостратегии в Директе

Яндекс обновляет автостратегии в Директе

Яндекс проанализировал задачи клиентов в Директе и на основании полученных данных оптимизирует линейку автоматических стратегий — они будут более функциональными и удобными в настройке за счёт усовершенствованных алгоритмов. 

далее →

29 июля / Комментарии
На маркетплейсе goods.ru появились алкогольные напитки

На маркетплейсе goods.ru появились алкогольные напитки

На сайте маркетплейса goods.ru, входящего в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», появилась новая категория — «Алкогольные напитки».

далее →

29 июля / Комментарии
AliExpress начала работу с российским малым и средним бизнесом

AliExpress начала работу с российским малым и средним бизнесом

Торговая площадка AliExpress начала работу с российским малым и средним бизнесом. Маркетплейс станет оптовым поставщиком небольших магазинов.

далее →

25 июля / Комментарии
ВТБ запускает маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

ВТБ запускает маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

ВТБ с 2020 года начнет продавать изъятое у неплательщиков имущество через специальный маркетплейс, ориентированный на розничного покупателя. Сайт будет предлагать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

далее →

25 июля / Комментарии
«Яндекс» объявила  запуске нового рекламного инструмента «Суперответ»

«Яндекс» объявила  запуске нового рекламного инструмента «Суперответ»

Компания «Яндекс» объявила о запуске нового рекламного инструмента для клиентов, которые размещают объявления в сети. Планируется, что сервис будет выглядеть как интерактивный ответ, напоминающий элементы поисковой выдачи.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!