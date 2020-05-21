Группа QIWI объявляет финансовые результаты за первый квартал 2020 года

Компания QIWI представляет результаты за первый квартал, окончившийся 31 марта 2020 г.

Основные операционные и финансовые показатели за первый квартал 2020 г.

Общая чистая выручка выросла на 17 % до 6 260 млн рублей (80,5 млн долларов США)

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов выросла на 10 % до 5 321 млн рублей (68,5 млн долларов США)

Скорректированная EBITDA снизилась на 2 % до 2 298 млн рублей (29,6 млн долларов США)

Скорректированная чистая прибыль выросла на 6 % до 1 754 млн рублей (22,6 млн долларов США) или до 28,12 рублей на разводненную акцию

Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов выросла на 2 % до 3 051 млн рублей (39,3 млн долларов США) или до 48,92 рублей на разводненную акцию

Общий объем сегмента платежных сервисов вырос на 14 % до 370,3 млрд рублей (4,8 млрд долларов США)

«Сегодня я рад представить наши финансовые результаты за первый квартал 2020 года. В этот период мы продемонстрировали устойчивые показатели, даже несмотря на негативное влияние вспышки COVID-19 и карантинных мер, принятых во второй половине квартала по всему миру. Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся в свете нынешней глобальной обстановки, мы убеждены, что достигнутые результаты подтверждают ценность и актуальность разработанных нами цифровых решений и платежной экосистемы, которые мы планируем продолжать совершенствовать, — говорит Борис Ким, CEO Группы QIWI. — Мы предвидим ряд сложнейших задач, которые обусловлены, прежде всего, разразившейся пандемией коронавируса, затрагивающей некоторые из наших основных категорий, а также сдерживающими макроэкономическими факторами, возникшими из-за резкого падения цен на нефть и девальвации рубля. Тем не менее, мы считаем и неоднократно подтверждали это прежде, что созданная нами экосистема отличается устойчивостью, высокой степенью адаптивности и ориентированностью на потребителя, и мы продолжим совершенствовать ее, делая акцент на наши основные ниши и сферы профессиональных интересов и создавая новые сценарии использования, хорошо адаптированные для обслуживания наших клиентов, мерчантов и партнеров. Вместе с тем мы продолжаем оптимизировать наши операции и внедрять более строгие средства контроля затрат. Даже в это трудное время мы видим множество возможностей в сфере платежей и на смежных рынках, и я считаю, что у нас хорошие возможности для того, чтобы продолжить укреплять нашу экосистему с конечной целью в обеспечении наших долгосрочных перспектив роста».

Результаты за 1-й квартал 2020 г.

Общая и сегментная чистая выручка: Чистая выручка за квартал, окончившийся 31 марта 2020 г., составила 6 260 млн рублей (80,5 млн долларов США), увеличившись на 17 % в сравнении с показателем предыдущего года в 5 367 млн рублей. Это увеличение было вызвано главным образом ростом чистой выручки в сегменте платежных сервисов и в сегменте потребительского финансового обслуживания.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов за квартал, окончившийся 31 марта 2020 г., составила 5 321 млн рублей (68,5 млн долларов США), увеличившись на 10 % в сравнении с показателем предыдущего года в 4 836 млн рублей.

Скорректированная чистая выручка в сегменте платежных сервисов составила 4 595 млн рублей (59,1 млн долларов США), увеличившись на 10 % в сравнении с показателем предыдущего года в 4 175 млн рублей. Увеличение скорректированной чистой выручки сегмента платежных сервисов главным образом было вызвано увеличением объемов в рыночных вертикалях денежных переводов, электронной торговли и телекоммуникаций, и частично нивелировано незначительным спадом в среднем скорректированном уровне доходов по платежам.

Прочая скорректированная чистая выручка в сегменте платежных сервисов, которая в основном состоит из выручки по комиссиям по неактивным счетам и невостребованным платежам, из процентного дохода, из выручки по овердрафтам, предоставленным агентам, и из выручки по рекламе, составила 727 млн рублей (9,3 млн долларов США), увеличившись на 10 % в сравнении с показателем предыдущего года в 661 млн рублей. Комиссии по неактивным счетам и невостребованным платежам за первый квартал, окончившийся 31 марта 2020 года, составили 490 млн рублей (6,3 млн долларов США) в сравнении с 445 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Прочая скорректированная чистая выручка в сегменте платежных сервисов, за исключением комиссий по неактивным счетам и невостребованным платежам, выросла на 10 % в сравнении с тем же периодом предыдущего года до 237 млн рублей, главным образом в результате роста процентных доходов.

Чистая выручка в сегменте потребительского финансового обслуживания, состоящая в основном из выручки по нашему проекту «Совесть», за квартал, окончившийся 31 марта 2020 г., составила 566 млн рублей (7,3 млн долларов США) в сравнении с 218 млн рублей в первом квартале предыдущего года. Рост сегментной чистой выручки главным образом был вызван ростом выручки в результате продажи клиентам опций с более высокой добавленной стоимостью.

Чистая выручка в категории корпоративных и прочих сервисов включает в себя: (i) выручку по кассовому и расчетному обслуживанию, относящемуся к деятельности проекта «Точка»; (ii) выручку по ссудам под залог дебиторской задолженности и услугам по предоставлению цифровых банковских гарантий проекта «Факторинг Плюс»; (iii) выручку от продуктов, связанных с маркетинговыми решениями, компании Flocktory; а также (iv) выручку, полученную от прочих стартап-проектов. За квартал, окончившийся 31 марта 2020 года, чистая выручка в категории корпоративных и прочих сервисов составила 350 млн рублей (4,5 млн долларов США) в сравнении со значением в 476 млн рублей за первый квартал предыдущего года. Динамика чистой выручки категории в большей степени была обусловлена следующими факторами:

За квартал, окончившийся 31 марта 2020 года, чистая выручка проекта «Точка» составила 165 млн рублей (2,1 млн долларов США) в сравнении со значением в 412 млн рублей за первый квартал предыдущего года. Снижение чистой выручки проекта «Точка» стало, прежде всего, результатом передачи с 1 февраля 2019 г. проекта «Точка» в АО «Точка», которое в настоящее время является ассоциированной компанией. В результате этой сделки мы более не отражаем на балансе существенную часть выручки по проекту «Точка», связанной с договорами об информационном и технологическом обслуживании, заключенными с банком «Открытие».

За квартал, окончившийся 31 марта 2020 года, чистая выручка «Факторинг Плюс» составила 101 млн рублей (1,3 млн долларов США) в сравнении с показателем в 47 млн рублей за первый квартал предыдущего года. Рост чистой выручки «Факторинг Плюс» обусловлен деятельностью по масштабированию проекта, включающей в себя расширение портфеля банковских гарантий, а также увеличение числа факторинговых сделок.

Чистая выручка Flocktory за квартал, окончившийся 31 марта 2020 года, составляет 89 млн рублей. До консолидации с группой QIWI в четвертом квартале 2019 года Flocktory имела статус ассоциированной организации.

Скорректированная EBITDA: За квартал, окончившийся 31 марта 2020 г., скорректированная EBITDA составила 2 298 млн рублей (29,6 млн долларов США), продемонстрировав снижение в 2 % в сравнении с показателем предыдущего года в 2 336 млн рублей. Снижение скорректированной EBITDA обусловлено главным образом увеличением затрат на персонал (за вычетом расходов по премированию с выплатами на основе акций) до 2 224 млн рублей за квартал, окончившийся 31 марта 2020 года, по сравнению со показателем в 1 722 млн рублей, за соответствующий период предыдущего года, что вызвано повышением затрат на сотрудников в сегменте платежных сервисов, а также в сегменте корпоративных и прочих сервисов, которые преимущественно относятся к корпоративным сервисам, «Факторинг Плюс» и Flocktory. Причина снижения скорректированной EBITDA связана также с ростом платежей по кредитным убыткам проекта «Совесть» на 520 млн рублей за квартал, окончившийся 31 марта 2020 года, в сравнении с показателем в 130 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Данный эффект был частично нивелирован ростом чистой выручки, а также снижением затрат на аренду помещений и связанные коммунальные платежи, рекламу, привлечение клиентов и прочих расходов. Маржа по скорректированной EBITDA (скорректированная EBITDA как процент от чистой выручки) составила 36,7 % за квартал, окончившийся 31 марта 2020 г., в сравнении с 43,5 % за соответствующий период предыдущего года.

Скорректированная и сегментная чистая прибыль: За квартал, окончившийся 31 марта 2020 г., скорректированная общая чистая прибыль (общая сегментная чистая прибыль) составила 1 754 млн рублей (22,6 млн долларов США), увеличившись на 6 % в сравнении с показателем в 1 653 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Рост скорректированной чистой прибыли был главным образом обусловлен теми же факторами, что повлияли на значение скорректированной EBITDA, а также получением доли прибыли ассоциированной организации и совместного предприятия в сравнении с убытками от ассоциированной организации и совместного предприятия за аналогичный период предыдущего года и получением чистой курсовой прибыли в сравнении с чистым курсовым убытком, полученным за аналогичный период предыдущего года, что нивелировано увеличением расходов по налогу на прибыль, а также прочих прибылей и убытков, дающих в результате убыток в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов за квартал, окончившийся 31 марта 2020 г., составила 3 051 млн рублей (39,3 млн долларов США), увеличившись на 2 % в сравнении с 2 988 млн рублей за соответствующий период предыдущего года, что было вызвано ростом чистой выручки сегмента платежных сервисов, частично нивелированной ростом фонда заработной платы и сопутствующих налогов (за вычетом расходов по премированию с выплатами на основе акций), а также курсовыми убытками понесенными сегментом платежных сервисов.

Чистый убыток в сегменте потребительского финансового обслуживания за первый квартал 2020 года составил 522 млн рублей (6,7 млн долларов США) в сравнении с чистым убытком в 532 млн рублей за соответствующий период предыдущего года, что обусловлено главным образом ростом чистой выручки в сегменте, нивелированным увеличением роста платежей по кредитным убыткам, в том числе повышением оценочного резерва на 186 млн рублей по ожидаемым кредитным убыткам в результате изменения нашей модели формирования резервного фонда в свете ожидаемого ухудшения конъюнктуры рынка и кредитоспособности населения по причине напряженной глобальной ситуации вследствие пандемии COVID-19, падения цен на нефть и девальвации рубля.

Сегментный чистый убыток «Рокетбанка» составил 660 млн рублей (8,5 млн долларов США), увеличившись на 35 % по сравнению с чистым убытком в 490 млн рублей за предыдущий год, что обусловлено повышением фонда заработной платы и выплатами выходных пособий в размере 142 млн рублей, связанными с процессом сворачивания деятельности, начавшимся в конце первого квартала.

Чистый убыток в категории корпоративных и прочих сервисов включает в себя: (i) прибыль/убыток по операциям совместного предприятия «Точка»; (ii) прибыль/убыток по проекту «Факторинг Плюс»; (iii) прибыль/убыток по проекту Flocktory; (iv) прибыль/убыток по прочим стартап-проектам и (v) корпоративные затраты. Чистый убыток в категории корпоративных и прочих сервисов в первом квартале 2020 года составил 115 млн рублей в сравнении со значением в 313 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Динамика чистого убытка по категории корпоративных и прочих сервисов главным образом обусловлена следующими факторами:

Чистая прибыль проекта «Точка» в первом квартале 2020 года составила 143 млн рублей (1,8 млн долларов США) в сравнении с чистым убытком в 5 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Увеличение чистой прибыли главным образом обусловлено ростом и развитием проекта «Точка».

Чистый убыток в категории корпоративных сервисов в первом квартале 2020 года составил 239 млн рублей в сравнении со значением 312 млн рублей за соответствующий период предыдущего года.

Прочие операционные показатели по сегменту платежных сервисов: За квартал, окончившийся 31 марта 2020 г., объем платежей в сегменте платежных сервисов составил 370,3 млрд рублей (4,8 млрд долларов США), увеличившись на 14 % в сравнении с показателем предыдущего года в 326 млрд рублей. Увеличение объема платежей было вызвано главным образом ростом в рыночных вертикалях денежных переводов, электронной торговли и телекоммуникаций, в большой степени став результатом отличной работы наших основных продуктов, разработки платежных решений для мерчантов, включая игровых мерчантов, новых проектов, нацеленных на рынок самозанятых, а также рост в некоторых наших ключевых категориях. Средний скорректированный чистый уровень доходов по платежам составил 1,24 %, продемонстрировав снижение на 4 базисных пункта в сравнении с 1,28 % предыдущего года, вызванное главным образом разработкой новых продуктов и соответствующим сдвигом объема оборота в сторону менее доходных продуктов.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов составила 1,44 %, продемонстрировав уменьшение на 4 базисных пункта в сравнении с 1,48 % предыдущего года.

Число действующих киосков и терминалов составило 127 643, включая физические пункты обслуживания «Контакт» и «Рапида», показав уменьшение на 10 % в сравнении с показателем предыдущего года. Число наших киосков и терминалов в целом уменьшается, поскольку на рынке растет доля цифровых платежей, при этом наша физическая система дистрибуции по-прежнему остается важной частью нашей инфраструктуры. Число активных счетов «QIWI Кошелек» на 31 марта 2020 г. составило 21,8 млн счетов, продемонстрировав рост на 0,3 млн счетов или 1 % в сравнении с показателем в 21,5 млн счетов на 31 марта 2019 г. Этот рост был вызван главным образом развитием вариантов использования кошелька для клиентов и мерчантов в ключевых рыночных вертикалях, сетевым эффектом, а также повышением удобства и практичности наших сервисов.

Прочие операционные показатели по потребительскому финансовому обслуживанию: Объем платежей в сегменте потребительского финансового обслуживания за квартал, окончившийся 31 марта 2020 г., составил 8,8 млрд рублей (0,1 млрд долларов США). Объем платежей в сегменте потребительского финансового обслуживания вырос на 76 % в сравнении с 5,0 млрд рублей в первом квартале 2019 г., в то время как чистый уровень доходов в сегменте потребительского финансового обслуживания вырос до 6,44 % в сравнении с 4,32 % за соответствующий период прошлого года главным образом в результате разработки вариантов создания добавленной стоимости по платежам клиентов.