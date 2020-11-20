Группа QIWI объявляет финансовые результаты за третий квартал 2020 года

Компания QIWI представила результаты за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2020 г. Чистая выручка компании в сегменте платежных сервисов выросла на 11 %, скорректированная EBITDA выросла на 60 %, а скорректированная чистая прибыль выросла на 73 %.

«В этом квартале компания продемонстрировала отличные результаты в сегменте платежных сервисов и других проектах. Сегмент платежных сервисов показал стабильную динамику и рост чистой выручки в размере 11% благодаря ряду факторов, включая большое число спортивных мероприятий, а также рост стратегического направления Группы по работе с самозанятыми. В этом квартале мы также успешно закрыли сделку по продаже проекта „Совесть“ и завершили сворачивание операций „Рокетбанка“, что позволило нам сфокусироваться на основной деятельности, а также проектах, способных обеспечить синергию с нашими ключевыми продуктами, потребительскими нишами и компетенциями, — заявил Борис Ким, CEO группы QIWI. — Сегодня наблюдается растущая неопределенность, связанная, в том числе, с распространением коронавируса. Мы внимательно следим за развитием ситуации. Вместе с тем, мы по-прежнему сосредоточены на оптимизации и повышении эффективности деятельности в рамках всех наших проектов. Несмотря на существующую неопределенность и сложные экономические условия, мы видим разнообразные возможности для роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе и считаем, что у нас есть все необходимые предпосылки для того, чтобы продолжать расширение бизнеса, конечной целью которого является обеспечение наших долгосрочных перспектив роста».

Результаты за 3-й квартал 2020 г.

Общая и сегментная чистая выручка: Чистая выручка за квартал, окончившийся 30 сентября 2020 г., составила 6 637 млн рублей (83,3 млн долларов США), увеличившись на 11% в сравнении с показателем предыдущего года в 5 993 млн рублей. В основном увеличение было обусловлено ростом чистой выручки в сегменте платежных сервисов, а также положительным вкладом сегмента «Рокетбанка» в отличие от негативного влияния на общую чистую выручку за тот же период предыдущего года. В тоже время снижение чистой выручки в сегменте потребительского финансового обслуживания в результате продажи проекта «Совесть» оказало негативное влияние на чистую выручку Группы.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов за квартал, окончившийся 30 сентября 2020 г., составила 6 108 млн рублей (76,7 млн долларов США), увеличившись на 11% в сравнении с показателем предыдущего года в 5 484 млн рублей.

Чистая платежная выручка в сегменте платежных сервисов составила 5 303 млн рублей (66,6 млн долларов США), увеличившись на 13% в сравнении с показателем предыдущего года в 4 676 млн рублей. Рост скорректированной чистой платежной выручки в сегменте платежных сервисов был в основном обусловлен увеличением объемов платежей.

Прочая скорректированная чистая выручка в сегменте платежных сервисов, которая в основном состоит из выручки по комиссиям по неактивным счетам и невостребованным платежам, из процентного дохода, из выручки по овердрафтам, предоставленным агентам, и из выручки от рекламы, составила 806 млн рублей (10,1 млн долларов США) в сравнении с показателем предыдущего года в 808 млн рублей. Комиссии по неактивным счетам и невостребованным платежам за третий квартал, окончившийся 30 сентября 2020 года, составили 506 млн рублей (6,4 млн долларов США) в сравнении с 484 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Прочая скорректированная чистая выручка в сегменте платежных сервисов, за исключением комиссий по неактивным счетам и невостребованным платежам, уменьшилась на 8% в сравнении с тем же периодом предыдущего года до 300 млн рублей, главным образом в результате снижения процентных доходов в связи со снижением ставки ЦБ России.

Чистая выручка в категории корпоративных и прочих проектов включает в себя: (i) чистую выручку по кассовому и расчетному обслуживанию, относящемуся к деятельности проекта «Точка»; (ii) чистую выручку по факторинговым услугам и услугам по предоставлению цифровых банковских гарантий проекта «Факторинг Плюс»; (iii) чистую выручку от продуктов, связанных с маркетинговыми решениями, компании Flocktory; а также (iv) выручку, полученную от прочих стартап-проектов. За квартал, окончившийся 30 сентября 2020 года, чистая выручка в категории корпоративных и прочих сервисов составила 449 млн рублей (5,6 млн долларов США) в сравнении со значением в 268 млн рублей за третий квартал предыдущего года. Динамика чистой выручки категории в большей степени была обусловлена следующими факторами:

За квартал, окончившийся 30 сентября 2020 года, чистая выручка проекта «Точка» составила 126 млн рублей (1,6 млн долларов США) в сравнении со значением в 199 млн рублей за третий квартал предыдущего года. Снижение чистой выручки банка «Точка» в основном произошло из-за уменьшения выручки от кассового и расчетного обслуживания по причине меньшего числа активных клиентов КИВИ Банка. За квартал, окончившийся 30 сентября 2020 года, чистая выручка «Факторинг Плюс» составила 182 млн рублей (2,3 млн долларов США) в сравнении с показателем в 55 млн рублей за третий квартал предыдущего года. Рост чистой выручки «Факторинг Плюс» произошел за счет масштабирования проекта, в том числе, за счет расширения портфеля банковских гарантий и факторингового портфеля. Чистая выручка Flocktory за квартал, окончившийся 30 сентября 2020 года, составляет 135 млн рублей. До консолидации с группой QIWI в четвертом квартале 2019 года Flocktory имела статус ассоциированной организации.

Скорректированная EBITDA: За квартал, окончившийся 30 сентября 2020 г., скорректированная EBITDA составила 4 020 млн рублей (50,4 млн долларов США), продемонстрировав увеличение на 60 % в сравнении с показателем предыдущего года в 2 516 млн рублей. Увеличение скорректированного показателя EBITDA было обусловлено главным образом ростом чистой выручки, а также снижением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов за квартал, закончившийся 30 сентября 2020 г., до 711 млн рублей по сравнению с 1 510 млн рублей за аналогичный период предыдущего года, снижением затрат на рекламу, привлечение клиентов и связанных с этим расходов, в первую очередь, за счет сворачивания операций «Рокетбанка» и продажи проекта «Совесть». Рост скорректированной EBITDA был нивелирован увеличением расходов на персонал (за вычетом расходов по премированию с выплатами на основе акций) за квартал, закончившийся 30 сентября 2020 г., до 1 946 млн рублей по сравнению с 1 788 млн рублей за аналогичный период прошлого года главным образом в результате увеличения расходов на персонал в сегменте платежных сервисов и консолидации Flocktory, что было отчасти компенсировано снижением расходов на персонал в сегментах потребительского финансового обслуживания и «Рокетбанка». Рентабельность скорректированной EBITDA (скорректированная EBITDA как процент от чистой выручки) составила 60,6 % за квартал, окончившийся 30 сентября 2020 г., в сравнении с 42,0 % за соответствующий период предыдущего года.



Скорректированная и сегментная чистая прибыль: За квартал, окончившийся 30 сентября 2020 г., скорректированная общая чистая прибыль (общая сегментная чистая прибыль) составила 3 275 млн рублей (41,1 млн долларов США), увеличившись на 73 % в сравнении с показателем в 1 893 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Рост скорректированной чистой прибыли был обусловлен, в основном, теми же факторами, которые повлияли на увеличение скорректированной EBITDA, а также увеличением прибыли от курсовой разницы, нивелированной большими расходами по уплате налога на прибыль.

Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов за квартал, окончившийся 30 сентября 2020 г., составила 3 633 млн рублей (45,6 млн долларов США), увеличившись на 11 % в сравнении с 3 259 млн рублей за соответствующий период предыдущего года, что было вызвано ростом чистой выручки сегмента платежных сервисов, а также снижением командировочных, маркетинговых и рекламных расходов, нивелированным ростом расходов на персонал (за вычетом расходов по премированию с выплатами на основе акций).

Чистый убыток сегмента потребительского финансового обслуживания за третий квартал 2020 года составил 137 млн руб. (1,7 млн долларов США) по сравнению с чистым убытком в размере 424 млн рублей за аналогичный период прошлого года, что явилось главным образом следствием снижения расходов на персонал (за вычетом расходов по премированию с выплатами на основе акций), а также снижения коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в связи с продажей проекта и восстановлением кредитных убытков по сравнению с расходами по кредитным убыткам годом ранее.

Чистый убыток в сегменте «Рокетбанка» составил 165 млн рублей (2,1 млн долларов США) по сравнению с чистым убытков в размере 632 млн рублей в предыдущем году, что было в основном обусловлено снижением расходов на персонал (за вычетом расходов по премированию с выплатами на основе акций), а также снижением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в связи с закрытием проекта.

Чистый убыток в категории корпоративных и прочих проектов включает в себя: (i) чистую прибыль по операциям совместного предприятия «Точка»; (ii) чистую прибыль/убыток по проекту «Факторинг Плюс»; (iii) чистую прибыль/убыток по проекту Flocktory; (iv) чистую прибыль/убыток по прочим стартап-проектам и (v) корпоративные затраты. Чистый убыток в категории корпоративных и прочих сервисов в третьем квартале 2020 года составил 56 млн рублей в сравнении со значением в 310 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Динамика чистого убытка по категории корпоративных и прочих сервисов главным образом обусловлена следующими факторами:

Чистый убыток от корпоративных затрат в третьем квартале 2020 года составил 408 млн рублей (5,1 млн долларов США) в сравнении со значением 353 млн рублей за соответствующий период предыдущего года;

Чистая прибыль проекта «Точка» в третьем квартале 2020 года составила 281 млн рублей (3,5 млн долларов США) в сравнении со значением 156 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Данное увеличение чистой прибыли обусловлено увеличением equity pick-up, в первую очередь, за счет роста и развития проекта, несмотря на сложные операционные условия.

Чистая прибыль проекта «Факторинг Плюс» в третьем квартале 2020 года составила 72 млн рублей (0,9 млн долларов США) в сравнении с чистым убытком в размере 14 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Данный рост главным образом обусловлен увеличением чистой выручки проекта.

Прочие операционные показатели сегмента платежных сервисов: За квартал, окончившийся 30 сентября 2020 г., платежный оборот в сегменте платежных сервисов составил 435,4 млрд рублей (5,5 млрд долларов США), увеличившись на 11 % в сравнении с показателем предыдущего года в 391,3 млрд рублей. Увеличение платежного оборота, в первую очередь, связано с ростом в вертикали электронной коммерции и денежных переводов, нивелированным снижением в вертикали финансовых услуг и вертикали телекоммуникационных услуг. Средняя скорректированная доходность чистой платежной выручки составила 1,22%, увеличившись на 2 базисных пункта по сравнению с 1,20% в предыдущем году главным образом за счет смещения объемов в сторону более доходных вертикалей.

Доходность чистой выручки сегмента платежных сервисов составила 1,40 %, не изменившись с прошлого года.

Число действующих киосков и терминалов составило 117 137, включая физические пункты обслуживания CONTACT и Rapida, что на 14 % меньше в сравнении с показателем предыдущего года. В целом, количество киосков и терминалов уменьшается по мере того, как рынок развивается в сторону увеличения доли цифровых платежей. Кроме того, на нашу физическую систему дистрибуции негативно повлияла и в некоторой степени продолжает влиять пандемия COVID-19, связанные с ней меры изоляции и другие ограничения, в результате которых был ограничен доступ пользователей к определенным точкам розничной торговли, а также произошло снижение общей активности населения. Тем не менее, мы полагаем, что физическая сеть дистрибуции остается важной частью инфраструктуры нашей компании.

По состоянию на 30 сентября 2020 года число активных счетов «QIWI Кошелек» составило 19,7 млн, что на 2,6 млн или 12% меньше по сравнению с 22,3 млн по состоянию на 30 сентября 2019 года. Данное снижение явилось главным образом результатом введения новых ограничений на использование анонимных кошельков и последующей оптимизации определенных транзакционных процессов, продления периода неактивности с 6 до 12 месяцев и расширения процедуры верификации клиента, его идентификации и проверки соответствия нормативным требованиям. Учитывая растущую диверсификации предлагаемых нами продуктов и операционных моделей, данное снижение не оказало существенного влияния на наши финансовые или операционные показатели.