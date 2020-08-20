Группа QIWI объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года

Компания QIWI plc представляет результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2020 г.

Основные операционные и финансовые показатели за второй квартал 2020 г.

Общая чистая выручка выросла на 23 % до 6 839 млн рублей (97,8 млн долларов США)

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов выросла на 5 % до 5 397 млн рублей (77,2 млн долларов США)

Скорректированная EBITDA выросла на 48 % до 3 905 млн рублей (55,8 млн долларов США)

Скорректированная чистая прибыль выросла на 40 % до 2 756 млн рублей (39,4 млн долларов США) или до 44,19 рублей на разводненную акцию

Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов выросла на 1 % до 3 243 млн рублей (46,4 млн долларов США) или до 52,01 рублей на разводненную акцию

Общий оборот сегмента платежных сервисов упал на 6 % до 346,8 млрд рублей (5,0 млрд долларов США)

«Сегодня я рад представить наши финансовые результаты за второй квартал 2020 года. В этом квартале мы показали стабильные результаты, несмотря на негативное влияние пандемии вируса COVID-19 и связанных с ней мер изоляции во всем мире, которые оказали влияние и наш бизнес. Несмотря на сложные рыночные условия, наш сегмент платежных сервисов показал устойчивую динамику: увеличение чистой выручки в сегменте составило 5%. На сегодняшний день самыми сложными месяцами для нас были апрель и май. Однако уже июне мы увидели быстрое восстановление темпов роста на наших основных рынках и в узкоспециализированных нишах. Мы убеждены, что достигнутые результаты подтверждают ценность и актуальность разработанных нами цифровых решений, которые мы планируем продолжать совершенствовать, — говорит Борис Ким, CEO Группы QIWI. — Более того, в текущем квартале мы сделали упор на оптимизацию нашей деятельности и сворачивание операций убыточных проектов. Мы продали наш проект «Совесть» Совкомбанку, и окончательная стоимость сделки превзошла наши первоначальные ожидания. Мы завершаем ликвидацию «Рокетбанка». Наша компания стремится и дальше повышать свою эффективность во всех ключевых сегментах и ​​проектах. В то же время мы продолжаем фокусироваться на нашем бизнесе по предоставлению платежных сервисов, а также развитию и эксплуатации нашей чрезвычайно гибкой и ориентированной на потребителя экосистемы платежных сервисов. Мы и дальше продолжим совершенствовать её, делая акцент на наши основные ниши и сферы профессиональных интересов и создавая новые сценарии использования, хорошо адаптированные для обслуживания наших клиентов, мерчантов и партнеров. Одновременно мы хотим расширить наше B2B-предложение за счет таких проектов, как «Факторинг Плюс» и Flocktory. Даже в это трудное время мы видим множество возможностей в сфере платежей и на смежных рынках, и я верю, что у нас есть возможности для того, чтобы продолжить укреплять нашу экосистему для обеспечения наших долгосрочных перспектив роста».

Результаты за 2-й квартал 2020 г.

Общая и сегментная чистая выручка: Чистая выручка за квартал, окончившийся 30 июня 2020 г., составила 6 839 млн рублей (97,8 млн долларов США), увеличившись на 23 % в сравнении с показателем предыдущего года в 5 563 млн рублей. В основном увеличение было связано с ростом чистой выручки сегмента «Рокетбанк» — главным образом за счет выручки от прекращения программы лояльности, а также за счет роста чистой выручки сегмента платежных сервисов и сегмента потребительского финансового обслуживания.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов за квартал, окончившийся 30 июня 2020 г., составила 5 397 млн рублей (77,2 млн долларов США), увеличившись на 5 % в сравнении с показателем предыдущего года в 5 158 млн рублей.

Чистая платежная выручка в сегменте платежных сервисов составила 4 609 млн рублей (65,9 млн долларов США), увеличившись на 4 % в сравнении с показателем предыдущего года в 4 412 млн рублей. Данный рост был обусловлен главным образом улучшением рентабельности средней скорректированной чистой выручки, вследствие, в первую очередь, более высокой рентабельности чистой выручки по рыночной вертикали «Электронная коммерция». При этом общее снижение оборота оказало негативное влияние на чистую платежную выручку.

Прочая чистая выручка в сегменте платежных сервисов, которая в основном состоит из выручки по комиссиям по неактивным счетам и невостребованным платежам, из процентного дохода, из выручки по овердрафтам, предоставленным агентам, и из выручки по рекламе, составила 788 млн рублей (11,3 млн долларов США), увеличившись на 6 % в сравнении с показателем предыдущего года в 746 млн рублей. Комиссии по неактивным счетам и невостребованным платежам за второй квартал, окончившийся 30 июня 2020 года, составили 501 млн рублей (7,2 млн долларов США) в сравнении с 471 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Прочая скорректированная чистая выручка в данном сегменте, за исключением комиссий по неактивным счетам и невостребованным платежам, выросла в сравнении с тем же периодом предыдущего года на 4 % — до 287 млн рублей, в основном за счет мер по оптимизации затрат, включая снижение расходов на колл-центр, рассылку SMS-сообщений и голосовую почту.

Чистая выручка в сегменте потребительского финансового обслуживания, состоящая из выручки по проекту «Совесть» за квартал, закончившийся 30 июня 2020 г., составила 437 млн ​​рублей (6,2 млн долларов США) по сравнению с 283 млн рублей во втором квартале прошлого года, рост был обусловлен более широким внедрением для клиентов опций с добавленной стоимостью, а также общим ростом проекта, включая увеличение кредитного портфеля.

Чистая выручка в категории корпоративных и прочих сервисов включает в себя: (i) чистую выручку по кассовому и расчетному обслуживанию, относящемуся к деятельности проекта «Точка»; (ii) чистую выручку по факторинговым услугам и услугам по предоставлению цифровых банковских гарантий проекта «Факторинг Плюс»; (iii) чистую выручку от продуктов, связанных с маркетинговыми решениями, компании Flocktory; а также (iv) выручку, полученную от прочих стартап-проектов. За квартал, окончившийся 30 июня 2020 года, чистая выручка в категории корпоративных и прочих сервисов составила 496 млн рублей (7,1 млн долларов США) в сравнении со значением в 254 млн рублей за второй квартал предыдущего года. Динамика чистой выручки категории в большей степени была обусловлена следующими факторами:

За квартал, окончившийся 30 июня 2020 года, чистая выручка проекта «Точка» составила 166 млн рублей (2,4 млн долларов США) в сравнении со значением в 186 млн рублей за второй квартал предыдущего года. Снижение чистой выручки по проекту «Точка» в первую очередь связано с уменьшением количества активных клиентов из-за замедления макроэкономики, вызванного вспышкой вируса COVID-19.

За квартал, окончившийся 30 июня 2020 года, чистая выручка «Факторинг Плюс» составила 204 млн рублей (2,9 млн долларов США) в сравнении с показателем в 53 млн рублей за первый квартал предыдущего года. Рост чистой выручки «Факторинг Плюс» произошел за счет масштабирования проекта и, в том числе, за счет расширения портфеля банковских гарантий и портфеля факторинга.

Чистая выручка Flocktory за квартал, окончившийся 30 июня 2020 года, составляет 117 млн рублей. До консолидации с группой QIWI в четвертом квартале 2019 года Flocktory имела статус ассоциированной организации.

Скорректированная EBITDA: За квартал, окончившийся 30 июня 2020 г., скорректированная EBITDA составила 3 905 млн рублей (55,8 млн долларов США), продемонстрировав увеличение на 48 % в сравнении с показателем предыдущего года в 2 639 млн рублей. Данное увеличение было обусловлено главным образом ростом чистой выручки, а также снижением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов за квартал, закончившийся 30 июня 2020 г., до 695 млн рублей по сравнению с 1 230 млн рублей за аналогичный период предыдущего года, снижением затрат на рекламу, привлечение клиентов и связанных с этим расходов, в первую очередь, за счет прекращения деятельности «Рокетбанка» и продажи проекта «Совесть». Рост скорректированной EBITDA был нивелирован увеличением расходов на персонал (за вычетом расходов по премированию с выплатами на основе акций) за квартал, закончившийся 30 июня 2020 г., до 1 949 млн рублей по сравнению с 1 543 млн рублей за аналогичный период прошлого года главным образом в результате увеличения расходов на персонал в сегменте платежных сервисов, консолидации Flocktory, а также компенсации расходов на выплаты при сокращении штата «Рокетбанка». Рентабельность скорректированной EBITDA (скорректированная EBITDA как процент от чистой выручки) составила 57,1 % за квартал, окончившийся 30 июня 2020 г., в сравнении с 47,4 % за соответствующий период предыдущего года.

Скорректированная и сегментная чистая прибыль: За квартал, окончившийся 30 июня 2020 г., скорректированная общая чистая прибыль (общая сегментная чистая прибыль) составила 2 756 млн рублей (39,4 млн долларов США), увеличившись на 40 % в сравнении с показателем в 1 965 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Рост скорректированной чистой прибыли был обусловлен, в основном, теми же факторами, которые повлияли на динамику скорректированной EBITDA. Более высокие расходы по налогу на прибыль, а также увеличение убытка от курсовой разницы оказали негативное влияние на скорретированную чистую прибыль.

Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов за квартал, окончившийся 30 марта 2020 г., составила 3 243 млн рублей (46,4 млн долларов США), увеличившись на 1 % в сравнении с 3 206 млн рублей за соответствующий период предыдущего года, что было вызвано ростом чистой выручки сегмента платежных сервисов, и частично нивелировано ростом расходов на персонал (за вычетом расходов по премированию с выплатами на основе акций), а также курсовыми убытками, понесенными сегментом платежных сервисов.

Чистый убыток сегмента потребительского финансового обслуживания за второй квартал 2020 года составил 134 млн руб. (1,9 млн долларов США) по сравнению с чистым убытком в размере 435 млн рублей за аналогичный период прошлого года, что явилось главным образом следствием роста чистой выручки сегмента, а также снижения коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, связанных со снижением затрат на маркетинг и привлечение клиентов. Увеличение расходов по кредитным убыткам, в основном, за счет расширения портфеля оказало негативное влияние на результаты сегмента потребительского финансового обслуживания.

Чистая прибыль сегмента «Рокетбанк» составила 44 млн рублей (0,6 млн долларов США) по сравнению с чистым убытком в размере 511 млн рублей в предыдущем году преимущественно в результате роста чистой выручки, а также за счет выручки от прекращения программы лояльности и снижения коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, связанных со снижением затрат на маркетинг и привлечение клинетов.

Чистый убыток в категории корпоративных и прочих сервисов включает в себя: (i) чистую прибыль/убыток по операциям совместного предприятия «Точка»; (ii) чистую прибыль/убыток по проекту «Факторинг Плюс»; (iii) чистую прибыль/убыток по проекту Flocktory; (iv) чистую прибыль/убыток по прочим стартап-проектам и (v) корпоративные затраты. Чистый убыток в категории корпоративных и прочих сервисов во втором квартале 2020 года составил 397 млн рублей в сравнении со значением в 295 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Динамика чистого убытка по категории корпоративных и прочих сервисов главным образом обусловлена следующими факторами:

Чистый убыток от корпоративных затрат во втором квартале 2020 года составил 543 млн рублей в сравнении со значением 242 млн рублей за соответствующий период предыдущего года;

Чистая прибыль проекта «Точка» во втором квартале 2020 года составила 165 млн рублей (2,4 млн долларов США) в сравнении со значением 16 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Данное увеличение чистой прибыли обусловлено увеличением equity pick-up, в первую очередь, за счет роста и развития проекта, несмотря на сложные операционные условия.

Чистая прибыль проекта «Факторинг Плюс» во втором квартале 2020 года составила 94 млн рублей (1,3 млн долларов США) в сравнении со показателем 18 млн рублей за соответствующий период предыдущего года. Данный рост главным образом обусловлен увеличением чистой выручки по проекту.

Прочие операционные показатели по сегменту платежных сервисов: За квартал, окончившийся 30 июня 2020 г., объем платежей в сегменте платежных сервисов составил 346,8 млрд рублей (5,0 млрд долларов США), продемонстрировав снижение на 6 % в сравнении с показателем предыдущего года в 370.8 млрд рублей. Снижение объема платежей, в первую очередь, связано со спадом в вертикали рынка финансовых услуг, которое компенсировалось ростом объема вертикали рынка денежных переводов. Средняя скорректированная доходность чистой выручки составила 1,33%, увеличившись на 14 базисных пунктов по сравнению с 1,19% в предыдущем году главным образом за счет увеличения скорректированной чистой выручки вертикали рынка электронной комерции.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов составила 1,56 %, продемонстрировав увеличение на 17 базисных пунктов в сравнении с 1,39 % предыдущего года.

Число действующих киосков и терминалов составило 118 455, включая физические пункты обслуживания «Контакт» и «Рапида», что на 13 % меньше в сравнении с показателем предыдущего года. В целом, количество киосков и терминалов уменьшается по мере того, как рынок развивается в сторону увеличения доли цифровых платежей. Кроме того, на нашу физическую систему дистрибуции негативно повлияла пандемия COVID-19 и соответствующие меры изоляции, в результате которых был ограничен доступ пользователей к определенным точкам розничной торговли, а также снижение общей активности населения на этом фоне. Тем не менее, мы полагаем, что физическая система дистрибуции остается важной частью инфраструктуры нашей компании.

По состоянию на 30 июня 2020 года число активных счетов «QIWI Кошелек» составило 20,9 млн, что на 0,9 млн или 4 % меньше по сравнению с 21,8 млн по состоянию на 30 июня 2019 года. Данное снижение явилось главным образом результатом введения новых ограничений на использование анонимных кошельков и последующей оптимизации определенных транзакционных процессов, продления периода неактивности с 6 до 12 месяцев и расширения процедуры верификации клиента, его идентификации и проверки соответствия нормативным требованиям. Учитывая растущую диверсификации предлагаемых нами продуктов и операционных моделей, данное снижение не оказало существенного влияния на наши финансовые или операционные показатели.

Последние события

Сворачивание деятельности «Рокетбанка». В марте 2020 года Совет директоров принял решение о сворачивании деятельности «Рокетбанка». Мы начали этот процесс и в настоящее время действуем в соответствии с первоначальным планом сворачивания деятельности. В рамках мер по сворачиванию деятельности «Рокетбанка» мы остановили маркетинговые мероприятия (включая отмену программы лояльности «Рокетбанка»), значительно повысили тарифы и в настоящее время уменьшаем число штатных сотрудников. Мы зафиксировали значительное уменьшение числа клиентов «Рокетбанка» и убеждены, что принятые меры в скором времени приведут к окончательному прекращению оказания услуг. Вместе с тем, мы продолжаем изучать наиболее эффективные способы использования активов «Рокетбанка», включая пилотирование определённых проектов, ранее разработанных в «Рокетбанке», в нашем сегменте платёжных сервисов, в частности, в рамках нашей продуктовой линейки B2B2C. По состоянию на 1 августа 2020 года мы практически завершили процесс свертывания B2C-операций «Рокетбанка». Расходы, связанные с пилотным запуском отдельных продуктов B2B2C в нашем сегменте платежных сервисов, включая преимущественно расходы на персонал, в дальнейшем будут относиться к сегменту платежных сервисов.

Продажа проекта «Совесть»: 13 июля 2020 года мы завершили продажу проекта потребительского кредитования «Совесть» Совкомбанку. В связи с этой сделкой Компания переуступила Совкомбанку права требования в отношении клиентов проекта «Совесть» (портфель займов по картам рассрочки), валовая балансовая стоимость которых составляет примерно 8 млрд рублей, а чистая стоимость — примерно 6,4 млрд рублей (по МСФО), а также некоторые другие активы, связанные с проектом «Совесть». Денежное вознаграждение за такие права требования и активы составило 5,8 млрд рублей, включая частичное возмещение связанных расходов на выплаты при сокращении штата. В результате передачи проекта «Совесть» мы понесли убыток до уплаты налогов в размере 0,7 млрд рублей, что было лучше наших первоначальных ожиданий. В соответствии с условиями продажи возможны некоторые другие корректировки до конца 2020 года, однако мы считаем, что они не окажут существенного влияния на общую сумму сделки и связанный с ней убыток в результате передачи проекта.

Представленные ранее валовая балансовая стоимость и чистая стоимость кредитного портфеля были рассчитаны в соответствии с РСБУ, в то время как соответствующие суммы, представленные выше, были рассчитаны в соответствии с МСФО. Разница между данными о кредитном портфеле, представленными ранее, и данными по МСФО, приведенными выше, связана с различиями между нормами обязательной отчетности и МСФО.

Дивиденды. В марте 2020 года Совет директоров установил коэффициент выплаты дивидендов на 2020 год. В соответствии с решением Совета директоров, Компания намеревается распределить не менее 50 % скорректированной чистой прибыли Группы за 2020 г.

После определения финансовых результатов за второй квартал 2020 года и с учетом нынешней конъюнктуры рынка, Совет директоров утвердил дивиденд в 33 центов по акции. Датой объявления дивидендов является 22 сентября 2020 г., и Компания намеревается выплатить дивиденд 24 сентября 2020 г. Держатели АДА (американских депозитарных акций) получат дивиденды несколько позднее.

Совет директоров оставляет за собой право распределять, когда он сочтет необходимым, дивиденды на ежеквартальной основе таким образом, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю; при этом, коэффициенты выплаты по каждому из кварталов могут варьироваться и быть больше или меньше предусмотренного целевого показателя.

В долгосрочной перспективе Компания намерена распределять избыток денежных средств среди акционеров.

Прогноз на 2020 г.

Группа QIWI обновляет свой прогноз на 2020 г.:

Как ожидается, общая чистая выручка вырастет на 7 % - 15 % в сравнении с 2019 г.;

Как ожидается, чистая выручка в сегменте платежных сервисов увеличится в пределах от -3 % до 10 % в сравнении с 2019 г.;

Как ожидается, скорректированная чистая прибыль вырастет на 35 % - 50 % в сравнении с 2019 г.

В целях прогноза перспектив 2020 г. мы бы хотели привести следующие соображения:

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с ней меры в различных странах по всему миру могут негативно отразиться на потребительском спросе во всём мире и в отраслях промышленности, и существует вероятность, что COVID-19 и связанные с ним меры приведут к спаду мировой экономики. В настоящий момент мы не можем точно оценить потенциальное влияние ситуации с вирусом COVID-19 на наш бизнес. Помимо этого, в настоящее время неясна степень негативного влияния вспышки COVID-19 на потребительский спрос, а также на общую экономическую ситуацию. Последствия вспышки COVID-19 остаются неясными и будут зависеть от длительности и тяжести воздействия коронавируса на экономическую активность на наших рынках. Полный масштаб возможного негативного влияния резкого падения цен на нефть и вызванной этим девальвации рубля на российскую экономику также остаётся неясным, но последствия могут быть очень серьёзными. Наш прогноз отражает наши нынешние взгляды и перспективные оценки и основывается на тех тенденциях, которые мы наблюдаем на момент подготовки настоящего отчёта. В случае дальнейшего ухудшения тенденций негативное влияние на наш бизнес и операционную деятельность может быть более серьёзным, чем мы ожидаем в настоящий момент. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией.

Компания оставляет за собой право пересматривать прогноз в течение года или по мере поступления дополнительной информации по происходящим событиям.